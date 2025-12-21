Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyászol George Clooney, elhunyt nagybeteg testvére

George Clooney
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 13:20
A színész és nővére nagyon közel álltak egymáshoz.
B. V.
Gyászol George Clooney. A világhírű színész elárulta, hogy testvére 65 éves korában elhunyt, miután hosszú küzdelmet folytatott a rákkal. A 64 éves hollywoodi sztár a hősének nevezte nővérét, Adelia Zeidlert és kiemelte, rettenetesen hiányozni fog neki. Hozzátette, testvére bátorsággal és humorral nézett szembe a betegségével, amely azonban sajnos átvette az uralmat a teste felett, így Ada december 19-én pénteken, Kentucky államban örök álomba merült szerettei körében.

Gyászol George Clooney.
Gyászol George Clooney. / Fotó: Jeffrey Mayer

Gyászol George Clooney

 

A nővérem, Ada a hősöm volt. Bátorsággal és humorral harcolt a rákkal. Soha nem találkoztam még nála bátrabb emberrel. Amal és én borzasztóan hiányolni fogjuk

 - közölte a színész, akinek a testvére két gyermeket hagyott hátra. Családja közleménye szerint gyászolja őt férje, testvére, sógornője és több családtagja is. 

A kétgyermekes édesanyát tehetséges művészként jellemezték, aki rajztanárként dolgozott szülővárosában. Az olvasás iránti szeretete egy helyi könyvklubhoz kötötte. Fiatalabb testvérével ellentétben Ada távol tartotta magát a reflektorfénytől. Bár rendkívül visszafogott életet élt, az évek során nyilvánosan  támogatta George-ot, többek között részt vett a színész nagyszabású esküvőjén is, amelyet 2014-ben tartottak Velencében Amal Clooney-val, írja a Mirror.

 A testvérek Kentuckyban nőttek fel együtt. A színész pedig többször is hangoztatta:

Nagyon közel állok a testvéremhez.

 

 

