„Nem csókolózom többé” — George Clooney soha többé nem kér a szívtipró szerepéből

Nagyjából húsz évig egyértelmű volt, hogy kit hívnak, ha egy érett, sikkes és sármos fickót kell szerepeltetni, akit imádnak a nők, de korunk Paul Newmanje, George Clooney pályafutásának egy bizonyos aspektusát szeretné már maga mögött tudni.

Nem is értjük miről beszél, George Clooney szinte mit sem változott húsz év alatt (Fotó: Jeffrey Mayer)

Új korszak köszöntött be a George Clooney filmekben

George Clooney az elmúlt évtizedek egyik leglazább férfiszimbóluma, aki bármikor megjelent, egyből tudtuk, hogy minden csaj az övé lesz. Annyira hozzánőtt ez a szerep, hogy a Martini reklámokban pont az volt a humor alapja, hogy a maszkulin Clooney megjelenik egy-egy buliban, de mivel nincs nála Martini, ezért már a kutyának se kell.

Legutóbb a Daily Mailnek adott interjújában közölte, hogy George Clooney feleségével együtt tisztában vannak ezzel a szerepével a filmvilágban, ahogy azzal is, hogy ő maga már nem lesz ennél fiatalabb:

A feleségemmel beszéltünk a koromról és megmondtam neki, hogy én már nem csókolózom többé csajokkal a filmekben. Igyekszem Paul Newman útját követni, egyszerűen már nem csókolózom a filmekben. (...) Még mindig kosárlabdázom a srácokkal, 25 éves fiúkkal játszom. Még van bennem erő, jó formában vagyok... de 25 év múlva 85 éves leszek. Nem számít mennyi müzliszeletet eszem, ez egy valódi szám.

— ecsetelte Clooney.

Sokat jelentenek ezek a szavak, hisz a Vészhelyzet Ross dokijáról van szó, aki több romantikus filmben játszotta a szívtiprót Michelle Pfeiffer, Jennifer Lopez, Vera Farmiga és Julia Roberts mellett. A színész korábban azt hivatkozta, hogy egy meg nem nevezett rendező még azt is kritizálta, hogy hogyan csókolózik — nem mintha ezt tanítani kellene számára. Márciusban pedig azt közölte le, hogy ezekből a szerepekből ő már teljesen kihátrált:

63 éves vagyok. Nem akarok 25 éves főszereplő srácokkal versengeni. Ez már nem az én feladatom. Nem csinálok több romantikus filmet.

A vén róka sármőrt ugyan már nem láthatjuk vonzerejét bevetni, de az alkotástól nem riad vissza. Idén Adam Sandler mellett láthattuk a Jay Kellyben, a közeljövőben pedig már jön az Ocean's 14, a híres rablószéria visszatérése... ahol a jelek szerint nem fog csókolózni. Hasonló profilváltáson ment keresztül Liam Neeson is, aki már nem fog pörgős akciófilmekben szerepelni.