„Nem csókolózom többé” — George Clooney soha többé nem kér a szívtipró szerepéből

Nagyjából húsz évig egyértelmű volt, hogy kit hívnak, ha egy érett, sikkes és sármos fickót kell szerepeltetni, akit imádnak a nők, de korunk Paul Newmanje, George Clooney pályafutásának egy bizonyos aspektusát szeretné már maga mögött tudni.
George Clooney az elmúlt évtizedek egyik leglazább férfiszimbóluma, aki bármikor megjelent, egyből tudtuk, hogy minden csaj az övé lesz. Annyira hozzánőtt ez a szerep, hogy a Martini reklámokban pont az volt a humor alapja, hogy a maszkulin Clooney megjelenik egy-egy buliban, de mivel nincs nála Martini, ezért már a kutyának se kell.
Legutóbb a Daily Mailnek adott interjújában közölte, hogy George Clooney feleségével együtt tisztában vannak ezzel a szerepével a filmvilágban, ahogy azzal is, hogy ő maga már nem lesz ennél fiatalabb:
A feleségemmel beszéltünk a koromról és megmondtam neki, hogy én már nem csókolózom többé csajokkal a filmekben. Igyekszem Paul Newman útját követni, egyszerűen már nem csókolózom a filmekben. (...) Még mindig kosárlabdázom a srácokkal, 25 éves fiúkkal játszom. Még van bennem erő, jó formában vagyok... de 25 év múlva 85 éves leszek. Nem számít mennyi müzliszeletet eszem, ez egy valódi szám.
— ecsetelte Clooney.
Sokat jelentenek ezek a szavak, hisz a Vészhelyzet Ross dokijáról van szó, aki több romantikus filmben játszotta a szívtiprót Michelle Pfeiffer, Jennifer Lopez, Vera Farmiga és Julia Roberts mellett. A színész korábban azt hivatkozta, hogy egy meg nem nevezett rendező még azt is kritizálta, hogy hogyan csókolózik — nem mintha ezt tanítani kellene számára. Márciusban pedig azt közölte le, hogy ezekből a szerepekből ő már teljesen kihátrált:
63 éves vagyok. Nem akarok 25 éves főszereplő srácokkal versengeni. Ez már nem az én feladatom. Nem csinálok több romantikus filmet.
A vén róka sármőrt ugyan már nem láthatjuk vonzerejét bevetni, de az alkotástól nem riad vissza. Idén Adam Sandler mellett láthattuk a Jay Kellyben, a közeljövőben pedig már jön az Ocean's 14, a híres rablószéria visszatérése... ahol a jelek szerint nem fog csókolózni. Hasonló profilváltáson ment keresztül Liam Neeson is, aki már nem fog pörgős akciófilmekben szerepelni.
