„Több műtétet és súlyos szövődményeket követően most orvosi ellátásra szorul” – lemondta a turnét, agydaganatot diagnosztizáltak az ismert zenésznél

Az L7 zenekar basszusgitárosánál, Jennifer Finchnél agydaganatot diagnosztizáltak. A legendás kilencvenes évekbeli grunge együttes basszusgitárosa a diagnózis miatt visszalépett a közelgő búcsúturnétól.

Lemondta a turnét, agydaganatot diagnosztizáltak az ismert zenésznél Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Lemondta a turnét, agydaganatot diagnosztizáltak az ismert zenésznél

Zenésztársai, Suzi Gardner, Demetra Plakas és Donita Sparks hétfőn osztották meg a szomorú hírt, elmondva, hogy az 59 éves Jennifernél a betegség egy agresszív formáját állapították meg.

Szeretett zenésztársunknál, testvérünknél és barátunknál, Jennifer Finchnél az agyrák egy agresszív formáját diagnosztizálták. Több műtétet és súlyos szövődményeket követően Jennifernek most kiterjedt orvosi ellátásra, rehabilitációra és szakszerű otthoni ápolásra van szüksége. Barátai, családja és az L7 közösen indítottak egy GoFundMe adománygyűjtést, hogy segítsenek fedezni ezeket a sürgős költségeket, és lehetővé tegyék számára, hogy biztonságban, otthonában maradhasson, megkapva a szükséges gondoskodást, méltóságot és támogatást

– írta az együttes az Instagramon megosztott közleményében. Hozzátették:

A zenekar kiemelte, hogy minden egyes adomány kézzelfogható segítséget jelent Jennifer ellátásában, a rengeteg támogató üzenet pedig emlékeztette őt arra, hogy az általa létrehozott közösség továbbra is „hangos, makacs és mellette áll”.

Jennifer a zenekar egyik legrégebbi tagja: 1986-ban csatlakozott az L7-hez, mindössze egy évvel az együttes megalakulása után. 1994-ben a Hole Doll Parts című dalának videóklipjében is szerepelt Courtney Love oldalán, ahol a 27 éves korában elhunyt basszusgitárost, Kristen Pfaffot helyettesítette – írja a Mirror.