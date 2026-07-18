Miközben ismét emelkedik a hőmérséklet, és európaiak milliói keresik a hőség enyhítésének módjait, Zahna Eklund, a Senior Social News vezető riportere kipróbált egy vírusosan terjedő gyümölcsös TikTok-trükköt, amelyet sokan „igazi áttörésnek” neveznek.

Felejtsd el a méregdrága fagylaltot és a ventilátort: ez a TikTok-trükk azonnal lehűti a tested belülről Fotó: Photoongraphy / shutterstock

Felejtsd el a méregdrága fagylaltot és a ventilátort: ez a TikTok-trükk azonnal lehűti a tested belülről

Kipróbáltam a vírusosan terjedő gyümölcsös trükköt, amely segít lehűlni a nyári hőségben – tényleg működik

– kezdte beszámolóját.

Lehet, hogy egy hétköznapi gyümölcs a kulcs a hőhullám átvészeléséhez és a test lehűtéséhez. Az Egyesült Királyságban például ezen a héten ismét jelentősen megemelkedik a hőmérséklet, az ország számos részén a nappali csúcshőmérséklet eléri vagy meg is haladja a 30 Celsius-fokot, ezért sokan keresik a felfrissülés lehetőségeit.

Az üzletek polcairól rendszeresen elfogynak a ventilátorok és a hordozható klímaberendezések, miközben a közösségi médiában egymás után terjednek a különféle „hőségtrükkök”. Ezek között szerepel például a melegvizes palack fagyasztóba helyezése vagy egy házilag készített légkondicionáló összeállítása egy tál jég és egy asztali ventilátor segítségével. A riporter nemrég azonban rábukkant egy kevésbé ismert módszerre, amelyet mindenképpen ki akart próbálni.

Késő esti TikTok-görgetéseim közben belefutottam egy videóba, amely szerint a szőlőt érdemes a fagyasztóba tenni, mert segít lehűteni a szervezetet a forró napokon. És nem, nem úgy kell használni, mint egy zacskó fagyasztott borsót egy bedagadt térdre – egyszerűen meg kell enni a még fagyos szemeket, hogy belülről hűtsék le a testet. Mivel éppen fogyókúrázom, és ebben a hőségben folyamatosan az a kísértés, hogy csak fagylaltot egyek, a fagyasztott szőlő remek ötletnek tűnt – ha másra nem is, legalább egy gyors, egészséges nassolnivalónak. De vajon tényleg működik ez a trükk?

– fogalmazott.

Lehet szőlőt fagyasztani?

A szőlő lefagyasztása rendkívül egyszerű. Nincs más dolgunk, mint betenni egy dobozban vagy zacskóban betenni a fagyasztóba, majd néhány órát várni, amíg a hideg elvégzi a dolgát.