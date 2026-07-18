Felejtsd el a méregdrága fagylaltot és a ventilátort: ez a TikTok-trükk azonnal lehűti a tested belülről 

Miközben ismét emelkedik a hőmérséklet, és európaiak milliói keresik a hőség enyhítésének módjait, Zahna Eklund, a Senior Social News vezető riportere kipróbált egy vírusosan terjedő gyümölcsös TikTok-trükköt, amelyet sokan „igazi áttörésnek” neveznek.
Kipróbáltam a vírusosan terjedő gyümölcsös trükköt, amely segít lehűlni a nyári hőségben – tényleg működik
– kezdte beszámolóját.
Lehet, hogy egy hétköznapi gyümölcs a kulcs a hőhullám átvészeléséhez és a test lehűtéséhez. Az Egyesült Királyságban például ezen a héten ismét jelentősen megemelkedik a hőmérséklet, az ország számos részén a nappali csúcshőmérséklet eléri vagy meg is haladja a 30 Celsius-fokot, ezért sokan keresik a felfrissülés lehetőségeit.
Az üzletek polcairól rendszeresen elfogynak a ventilátorok és a hordozható klímaberendezések, miközben a közösségi médiában egymás után terjednek a különféle „hőségtrükkök”. Ezek között szerepel például a melegvizes palack fagyasztóba helyezése vagy egy házilag készített légkondicionáló összeállítása egy tál jég és egy asztali ventilátor segítségével. A riporter nemrég azonban rábukkant egy kevésbé ismert módszerre, amelyet mindenképpen ki akart próbálni.
Késő esti TikTok-görgetéseim közben belefutottam egy videóba, amely szerint a szőlőt érdemes a fagyasztóba tenni, mert segít lehűteni a szervezetet a forró napokon. És nem, nem úgy kell használni, mint egy zacskó fagyasztott borsót egy bedagadt térdre – egyszerűen meg kell enni a még fagyos szemeket, hogy belülről hűtsék le a testet. Mivel éppen fogyókúrázom, és ebben a hőségben folyamatosan az a kísértés, hogy csak fagylaltot egyek, a fagyasztott szőlő remek ötletnek tűnt – ha másra nem is, legalább egy gyors, egészséges nassolnivalónak. De vajon tényleg működik ez a trükk?
– fogalmazott.
A szőlő lefagyasztása rendkívül egyszerű. Nincs más dolgunk, mint betenni egy dobozban vagy zacskóban betenni a fagyasztóba, majd néhány órát várni, amíg a hideg elvégzi a dolgát.
A szőlőt ki is veheted a dobozból, és egy tálcára szétterítve fagyaszthatod le, így biztosan nem ragadnak össze a szemek. Ha külön lefagyasztod őket, a megfagyott szemeket később átteheted egy fagyasztásra alkalmas zacskóba a könnyebb tárolás érdekében. A fagyasztóban háromtól akár tizenkét hónapig is elállnak, és sokféleképpen felhasználhatók: turmixokba keverhetők, jégkocka helyett italokba tehetők – így például nem hígítják fel a bort –, vagy egyszerűen önmagukban is elfogyaszthatók.
A riporter saját tapasztalatai alapján elmondta, hogy a fagyasztott szőlő valóban segít lehűteni a szervezetet. Hasonlóan ahhoz, mint amikor fagylaltot eszünk vagy egy pohár hideg vizet iszunk, a fagyasztott szőlő belülről hűti a testet a hőátadás és a vérkeringés révén.
Amikor valami hideget eszünk vagy iszunk, a test hője közvetlenül átadódik az elfogyasztott ételével vagy italéval, így a szervezet hőt veszít. Emellett a hideg ételek, italok vagy a vékony bőrfelületekre helyezett hideg tárgyak gyorsan lehűtik az ott áramló vért, amely visszatér a test középpontjába, ezáltal hozzájárul a teljes testhőmérséklet csökkentéséhez.
Nálam a fagyasztott szőlő többször is segített gyorsan lehűteni a szervezetemet a nap folyamán – például reggel, amikor egy fülledt éjszaka után bágyadtnak éreztem magam, illetve délután, amikor a legerősebben tűzött a nap
– mondta.
Ajánlott néhány percet várni, miután kivettük a szőlőt a fagyasztóból, hogy kissé felengedjen. Ha a szemek 24 órát töltöttek a fagyasztóban, nagyon kemények és rendkívül hidegek lesznek, ami érzékeny fogak esetén kellemetlen vagy fájdalmas lehet.
Miután egy kicsit felengedtek, az állaguk a jégkására vagy a szorbetre emlékeztet, így finomak, és kisebb az esélye annak, hogy a hidegtől fejfájást kapj. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne hagyd őket teljesen kiolvadni, mert elveszíthetik az állagukat, és túlságosan pépessé válhatnak.
Ehhez a trükkhöz bármilyen színű szőlő használható, én azonban a zöld szőlőt részesítem előnyben. Bár frissen inkább a piros szőlőt szeretem, fagyasztás után annak szinte teljesen eltűnt az íze, míg a zöld szőlő megőrizte enyhén savanykás aromáját
– idézi a Mirror a riportert.
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