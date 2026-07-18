Nagy a baj! Elmarad Horváth Tamás koncertje

Alsóörsön koncertezett volna Horváth Tamás, azonban a tegnapi napon, közösségi oldalán jelentette be, hogy a közönség és saját legnagyobb sajnálatára nem tud fellépni. Először csak az AMFI, rendezvényhelyszín osztott meg egy közleményt, amit később az énekes is kiírt, hogy minél többen értesüljenek a hírről. A fellépés július 18-án, szombaton lett volna, ám így később kell bepótolni az eseményt.
Drága mindenki! Az AMFI csapata közleményt osztott meg a szombati koncerttel kapcsolatban
— kezdte közösségi oldalán a Nagy Duett korábbi zsűritagja.
A rajongóknak csak ezek után jött az igazi fekete leves, mivel kiderült, hogy Horváth Tamás koncertje biztos, hogy elmarad. „Kedves vendégeink! Sajnálattal tájékoztatunk benneteket, hogy a holnapi rendezvény az előrejelzett kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmarad. A döntést a résztvevők, a fellépők és a stáb biztonságát szem előtt tartva hoztuk meg. A biztonság minden esetben elsődleges szempont” – állt a szórakozóhely közleményében.
A megvásárolt jegyek árát visszatérítjük. A visszatérítés menetéről és részleteiről minden jegyvásárlót a jegyértékesítő felületen, illetve a megadott elérhetőségeken tájékoztatunk
— folytatódott az AMFI közleményében.
A rajongók azonban nem maradnak koncert nélkül, mivel már most azt tervezik, hogy hogyan tudják kompenzálni az embereket, akik jegyet vásároltak a mai koncertre. „Egyúttal már keressük az új időpontot, hogy az eseményt egy későbbi időpontban pótolni tudjuk. Amint sikerül egyeztetni, erről külön tájékoztatást adunk. Köszönjük a megértéseteket, és nagyon sajnáljuk, hogy ezúttal nem találkozhatunk. Köszönjük a türelmeteket és a támogatásotokat” – zárta közleményét a szórakozóhely.
Horváth Tamás koncertje az időjárás előrejelzés miatt elmarad, de később majd pótolni fogják az alsóörsi fellépést.
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