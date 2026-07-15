A dinnye magja képes megsúgni a jövőt, így jósolhatsz belőle

A görögdinnyére az ókori Egyiptomban az élet, a termékenység és a bőség jelképeként tekintettek. A nyár legkedveltebb gyümölcséből, pontosabban a dinnye magjából babona szerint akár a jövőnket is megismerhetjük.

A dinnye magja jövendölésre is használható

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Jóslás a dinnye magjából: íme az első lépés

Vágjunk egy szeletet dinnyét, majd számoljuk meg, hány mag van benne. A páros szám kiegyensúlyozott, békés időszakot ígér a szerelmemben, míg a páratlan váratlan fordulatot, új lehetőséget jelez. Érdemes arra is ügyelni, milyen színű magot veszünk észre először: a néphit szerint a fekete mag azt jelzi, hogy jó úton járunk, a fehér pedig arra utal, hogy valami átalakulóban van a magánéletünkben. A barna vagy fakó szem egy régi, akár kellemetlen ügy visszatérését sejteti.

A forma sem mindegy

A dinnyemagjóslás szerint a kerek, telt magok bőséget, szerencsét jelentenek, míg az apró, töredezett szemek óvatosságra intenek, főleg a pénzügyek terén. Úgy tartották, ilyenkor érdemes jobban beosztani a vagyonunkat, és kétszer is meggondolni a nagyobb kiadásokat.