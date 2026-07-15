ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Henrik, Roland névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A dinnye magja képes megsúgni a jövőt, így jósolhatsz belőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors dinnye mag
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 15. 11:00
jövőjóslás
Legyen szó szerelemről vagy szerencséről, megkapod a választ! Régen úgy tartották, hogy a dinnye magjai apró sorsjeleket rejtenek.
Bors
A szerző cikkei

A görögdinnyére az ókori Egyiptomban az élet, a termékenység és a bőség jelképeként tekintettek. A nyár legkedveltebb gyümölcséből, pontosabban a dinnye magjából babona szerint akár a jövőnket is megismerhetjük.

A dinnye magja jövendölésre is használható
A dinnye magja jövendölésre is használható
Fotó: Peredniankina / shutterstock


Jóslás a dinnye magjából: íme az első lépés

Vágjunk egy szeletet dinnyét, majd számoljuk meg, hány mag van benne. A páros szám kiegyensúlyozott, békés időszakot ígér a szerelmemben, míg a páratlan váratlan fordulatot, új lehetőséget jelez. Érdemes arra is ügyelni, milyen színű magot veszünk észre először: a néphit szerint a fekete mag azt jelzi, hogy jó úton járunk, a fehér pedig arra utal, hogy valami átalakulóban van a magánéletünkben. A barna vagy fakó szem egy régi, akár kellemetlen ügy visszatérését sejteti.

A forma sem mindegy

A dinnyemagjóslás szerint a kerek, telt magok bőséget, szerencsét jelentenek, míg az apró, töredezett szemek óvatosságra intenek, főleg a pénzügyek terén. Úgy tartották, ilyenkor érdemes jobban beosztani a vagyonunkat, és kétszer is meggondolni a nagyobb kiadásokat. 

A szerencsét dinnyemag szórással próbára is tehetjük: óvatosan ejtsünk 7 magot a tányér fölé, majd nézzük meg, milyen alakzat rajzolódik ki. Ha kör formálódik, az családi békét és összetartást jelezhet. Hogyha egy vonalba rendeződnek a magok, utazást, haladást vagy fontos döntést mutathatnak, ám ha szétszóródnak, mozgalmas, kaotikus, mégis izgalmas hetek várhatnak ránk - írja a Fanny magazin.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu