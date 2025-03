Kitört a pánik a nézőtéren: meccs közben vesztette életét a birkózó

A ringben vesztette életét egy profi birkózó, miután szívinfarktust kapott egy mérkőzés közben, a döbbent rajongók szeme láttára. A 39 éves Vince Steele egy New Jersey-i műsorban szerepelt vasárnap délután, amikor egy orvosi vészhelyzetet szenvedett el egy négyes mérkőzés közben. A Brii Combination Wrestling eseményen egy rajongó állítólag azt kiabálta, hogy szívinfarktusa van a sportolónak, miközben a dráma kibontakozott a közönség szeme előtt. 45 percbe telt, mire a mentők kiérkeztek a helyszínre, sajnos azonban már nem tudták megmenteni a sportoló életét. A New Yorkban született Steele 2004 óta birkózott a független színtéren. A 198 cm magas és 193 kilogrammos férfit sokan The Jurassic Juggernaut néven ismerték.

A Coastal Championship Wrestling az X-oldalán osztotta meg a szomorú hírt és tisztelgett a sportoló előtt.

Megdöbbenve értesültünk The Jurassic Juggernaut, Vince Steele haláláról. Gondolataink a családjával, barátaival és rajongóival vannak. Nyugodj békében, nagy ember! Örökre hiányozni fogsz.

Pár nappal a tragédia előtt a háromgyermekes Steele még izgatottan osztotta meg a vasárnapi esemény plakátját. A tragédiának semmilyen ismert előjele nem volt – írta a Daily Star.