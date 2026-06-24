Óriási volt a baj! Démonok szállták meg, majd pszichiátriára került a Trónok harca sztárja

A Trónok harca sztárja megrázó vallomást tett arról, hogyan jutott el egy spirituális szektából egyenesen a pszichiátriai osztályra. Hannah Murray éveken keresztül egy olyan csoport tagja volt, amely fokozatosan elszigetelte őt a külvilágtól, miközben elhitette vele, hogy démoni erők irányítják az életét.

Trónok harca sztárja egy spirituális szekta miatt pszichiátriára került

Fotó: Tammie Arroyo / Northfoto

Hannah Murray önéletrajzi könyvében hátborzongató élményeiről vallott

önéletrajzi könyvében hátborzongató élményeiről vallott A Trónok harca sztárja részletesen beszámolt arról, hogyan került egy spirituális szektából a pszichiátriára

sztárja részletesen beszámolt arról, hogyan került egy spirituális szektából a pszichiátriára Állítása szerint volt, hogy azt hitte, démoni erők irányítják az életét.

A Trónok harca sztárja így jutott egy szektából a pszichiátriai osztályra

Hannah Murray önéletrajzi könyvében sokkoló vallomást tett arról, hogyan került pszichiátriára egy szekta befolyása miatt. A Trónok harca sztárja épp a 'beavatása előtt állt', amikor kórházba került kényszerkezelésre:

Egy londoni szálloda alagsorában tartott energia-gyógyító tanfolyam utolsó napján jártam, alig néhány órával a beavatási szertartásom előtt, amikor kórházba vittek. Még akkor sem aggódtam, amikor közölték velem, hogy kényszerkezelésre kerülök.

A színésznő három hétig tartózkodott a pszichiátrián, ennyi időre volt szüksége, hogy végre tisztán lássa, mi történik vele. Majd miután kiengedték, pszichiáterhez kezdett járni, hogy feldolgozza a történteket. A foglalkozások során pedig rájött, hogy bipoláris zavarral küzd.

Hannah Murray azt hitte, megszállta őt egy démoni erő

Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency / Northfoto

A szekta fokozatosan vette át az irányítást az élete felett

A Trónok harca sztárja egy rendkívül nehéz időszakban került kapcsolatba a spirituális közösséggel, amely kezdetben támogató és befogadó környezetnek tűnt. Elmondása alapján eleinte semmi sem utalt arra, hogy veszélyes helyzetbe kerülhet, idővel azonban egyre több szabály jelent meg az életében. A csoport vezetője, Steve elkezdte meghatározni, kivel tarthat kapcsolatot, milyen döntéseket hozhat, sőt azt is, hogyan értelmezze saját érzéseit és gondolatait. A Trónok harca színésznője lassan elvesztette önállóságát.

Hannah Murray a Trónok harcában nyújtott alakításával világhírnévre tett szert

Fotó: Hbo / Northfoto

A démonoktól való félelem uralta a mindennapjait

A szektában azt sugallták neki, hogy a hétköznapi nehézségek mögött démoni erők állhatnak. A folyamatos befolyás hatására így egyre inkább elszigetelődött a családjától és a barátaitól. A helyzet idővel odáig fajult, hogy a színésznő saját döntéseiben sem bízott. Emellett fokozatosan romlott a mentális állapota is. A Trónok harca sztárja végül csak több év után kezdte felismerni, hogy valami nincs rendben.