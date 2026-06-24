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Óriási volt a baj! Démonok szállták meg, majd pszichiátriára került a Trónok harca sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Trónok harca
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 18:30
démonpszichiátriaszektabipoláris zavar
Hannah Murray önéletrajzi könyvében hátborzongató vallomást tett. A Trónok harca sztárja egy spirituális szekta miatt a pszichiátrián kötött ki.
Fekete Ágnes
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A Trónok harca sztárja megrázó vallomást tett arról, hogyan jutott el egy spirituális szektából egyenesen a pszichiátriai osztályra. Hannah Murray éveken keresztül egy olyan csoport tagja volt, amely fokozatosan elszigetelte őt a külvilágtól, miközben elhitette vele, hogy démoni erők irányítják az életét.

Trónok harca sztárja egy spirituális szekta miatt pszichiátriára került
Trónok harca sztárja egy spirituális szekta miatt pszichiátriára került 
Fotó: Tammie Arroyo /  Northfoto
  • Hannah Murray önéletrajzi könyvében hátborzongató élményeiről vallott
  • A Trónok harca sztárja részletesen beszámolt arról, hogyan került egy spirituális szektából a pszichiátriára
  • Állítása szerint volt, hogy azt hitte, démoni erők irányítják az életét. 

 

A Trónok harca sztárja így jutott egy szektából a pszichiátriai osztályra

Hannah Murray önéletrajzi könyvében sokkoló vallomást tett arról, hogyan került pszichiátriára egy szekta befolyása miatt. A Trónok harca sztárja épp a 'beavatása előtt állt', amikor kórházba került kényszerkezelésre:

Egy londoni szálloda alagsorában tartott energia-gyógyító tanfolyam utolsó napján jártam, alig néhány órával a beavatási szertartásom előtt, amikor kórházba vittek. Még akkor sem aggódtam, amikor közölték velem, hogy kényszerkezelésre kerülök.

A színésznő három hétig tartózkodott a pszichiátrián, ennyi időre volt szüksége, hogy végre tisztán lássa, mi történik vele. Majd miután kiengedték, pszichiáterhez kezdett járni, hogy feldolgozza a történteket. A foglalkozások során pedig rájött, hogy bipoláris zavarral küzd. 

Hannah Murray azt hitte megszállta őt egy démoni erő
Hannah Murray azt hitte, megszállta őt egy démoni erő
Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency /  Northfoto

A szekta fokozatosan vette át az irányítást az élete felett

A Trónok harca sztárja egy rendkívül nehéz időszakban került kapcsolatba a spirituális közösséggel, amely kezdetben támogató és befogadó környezetnek tűnt. Elmondása alapján eleinte semmi sem utalt arra, hogy veszélyes helyzetbe kerülhet, idővel azonban egyre több szabály jelent meg az életében. A csoport vezetője, Steve elkezdte meghatározni, kivel tarthat kapcsolatot, milyen döntéseket hozhat, sőt azt is, hogyan értelmezze saját érzéseit és gondolatait. A Trónok harca színésznője lassan elvesztette önállóságát.

Hannah Murray a Trónok harcában nyújtott alakításával világhírnévre tett szert
Hannah Murray a Trónok harcában nyújtott alakításával világhírnévre tett szert
Fotó: Hbo /  Northfoto

A démonoktól való félelem uralta a mindennapjait

A szektában azt sugallták neki, hogy a hétköznapi nehézségek mögött démoni erők állhatnak. A folyamatos befolyás hatására így egyre inkább elszigetelődött a családjától és a barátaitól. A helyzet idővel odáig fajult, hogy a színésznő saját döntéseiben sem bízott. Emellett fokozatosan romlott a mentális állapota is.  A Trónok harca sztárja végül csak több év után kezdte felismerni, hogy valami nincs rendben. 

Hannah Murray gyógyulása során jött rá, hogy bipoláris zavarral küzd
Hannah Murray gyógyulása során jött rá, hogy bipoláris zavarral küzd
Fotó: TIMMS/XPOSUREPHOTOS.COM /  Northfoto

Hosszú út vezetett a szabadulásig

A közösség elhagyása azonban korántsem volt egyszerű. Hannah Murray szerint a csoportból való kilépés sokszor ugyanolyan nehéz, mint maga a bekerülés. A Trónok harca sztárja végül szakemberek és közeli hozzátartozói segítségével kezdte újraépíteni az életét és hosszú időbe telt, mire visszanyerte önmagát. Hannah Murray most azért is döntött a nyilvános megszólalás mellett, mert szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy bárki kerülhet hasonló helyzetbe. 

 

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