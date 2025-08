Továbbra is jóban-rosszban együtt – A válás sem választotta szét ezeket a sztárpárokat

Sok olyan sztárpáros van Hollywoodban, akik viharosan élnek, kis fekete felhőkkel a fejük felett, de még mindig együtt vannak. A sztárok válása azonban legalább ilyen gyakori, és gyakran évekig tartó viszály követi. Olyanokról is lehet hallani, akik a válásuk után még évtizedek óta fújnak egymásra. Az már azonban ritkább, és meglepőbb, hogy vannak olyan hírességek, akik példát mutatnak mindenki számára, és bebizonyítják, hogy a szerelem lehet, hogy mulandó, de a szeretet és tisztelet nem egy kémiai folyamat. A barátság lehet örök.

Bruce Willis és Demi Moore 13 év házasság után döntött a válás mellett

Világsztárok, akik a válás után is szeretik egymást

„Van élet a válás után. Van mód a szeretettel való együttnevelésre” – állítja Demi Moore. Ő és Bruce Willis több mint 25 éve váltak el, de ma is szoros köztük a kapcsolat. Három közös gyermekük, a közös múlt és a kölcsönös tisztelet örökre összeköti őket. A színésznő most is mindenben támogatja a súlyosan beteg Bruce-t és a feleségét.

Orlando Bloom és Miranda Kerr három évig bírta házasságban

„Boldog születésnapot kívánok egy csodálatos anyukának, szülőtársnak és barátnak” – köszöntötte a volt nejét Orlando Bloom. A színész és Miranda Kerr csupán 3 évig voltak házasok, de a mai napig rendszeresen szerveznek közös programokat. Nemrégiben Orlando Katy Perryvel is szakított. A szakítást követően még együtt is nyaraltak, így valószínűleg Orlando szintén megőrzi majd a barátságot az énekesnővel is.

Lenny és Lisa házasságából egyetlen gyerek született: a színész, rendező Zoe Kravitz

„Ő az életem része, amely soha nem hagyja el a szívemet, a lelkemet vagy a szellememet” – nyilatkozott Lenny Kravitz Lisa Bonet színésznőről. Ugyan 32 év telt el azóta, hogy aláírták a válási papírokat, egyáltalán nem távolodtak el egymástól, jóban-rosszban kitartanak egymás mellett.

Ben Affleck érzelmei állítólag sosem múltak el teljesen Jennifer Garner iránt

Szorosabb a kapcsolatuk, mint valaha, legalábbis ezt állítják a bennfentesek Ben Affleck és Jennifer Garner párosáról. Ők ketten valóban meglepően sok időt töltenek együtt, nem csoda, hogy Ben és Jennifer Lopez viharos kapcsolatában is gyakran felmerült, mennyire zavarja az énekesnőt a volt feleséggel ápolt közeli viszony – írja a Fanny magazin.

Elisabeth Hurley állítólag a párkapcsolatukban nem bírta elviselni Hugh Grant goromba modorát

„Nem volt kérdés köztünk, hogy barátok maradunk-e” – mesélte Elisabeth Hurley. Miután 13 évig egy párt alkottak Hugh Granttel, valóban nem tudtak elszakadni egymástól. Sőt, mi több, a színésznő a sztárt kérte fel fia, Damian keresztapjának.