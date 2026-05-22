Meghökkentő kijelentést tett a világhírű rendező: a bolygó idegen nagykövete akar lenni

Sok szerencsét mindazoknak, akik a bolygónk idegen nagykövete szeretnének lenni, ugyanis Barack Obama után Steven Spielberg is erre a szerepre pályázik.
Steven Spielberg, aki olyan filmekkel formálta a világ földönkívüliekről alkotott képét, mint például az E.T., a földönkívüli, elárulta, miért tartja magát jobb jelöltnek a pozícióra, mint az egykori amerikai elnök.
Kedvelem Barackot. Barátok vagyunk. Szeretem őt, és szeretem a családját, de már megvolt a maga ideje
- mondta el a rendező a minap egy műsorban.
Spielberg szerint továbbá minden adottsága megvan ehhez a feladathoz, hiszen az első földönkívüliekről szóló filmjét már 17 évesen elkészítette, az E.T. pedig ugyancsak az ő munkája volt.
A lényeget próbálom kifejteni: rengeteg filmben vállaltam a nagykövet szerepét. Mégsem mutatták meg magukat nekem. Miért van ez? Ez annyira igazságtalan
- jelentette ki, miután hangsúlyozta, ezzel nem a karrierjével szeretne dicsekedni - írja az AOL.
Amikor a műsorvezető azt vetette fel, hogy az idegenek talán azért nem lépnek kapcsolatba vele, mert attól tartanak, valamelyik filmjében felhasználná a felvételeiket, a rendező így reagált:
Fogalmam sincs, de teljes mértékben elérhető vagyok, fiúk!
A hónap elején Barack Obama is arról beszélt, hogy szerinte jó képviselő lenne a bolygó számára, ha az emberiség valaha kapcsolatba kerülne a földönkívüliekkel.
Sokszínű a hátterem, van némi tapasztalatom az államigazgatásban és a diplomáciában. Barátságos vagyok
- érvelt akkor az egykori elnök.
