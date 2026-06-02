A Pentagon legnagyobb titka: Elhallgattatták a tudóst, aki rájött az igazságra az ufókról

A Pentagon 2024-ben kiadott egy vaskos, hivatalos jelentést, amelyben kerek perec kijelentik: semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy idegenek látogatták volna a Földet. A védelmi minisztérium szerint az emberek csak azért látnak ufókat minden bokorban, mert a sci-fi filmek és az olyan kultikus sorozatok, mint az X-akták, teljesen átmosták az agyukat. Csakhogy a közvélemény már nem eszi meg ezt a ködösítést, aminek oka egyetlen ember rejtélyes történetében gyökerezik. Ő Dr. J. Allen Hynek csillagász, akit az amerikai légierő kért fel, hogy tudományos tanácsadóként vizsgálja ki a rejtélyes észleléseket a hírhedt Kék Könyv-projekt keretein belül.

Valóban létezik a Pentagon által eltitkolt ufó, vagy az egész csak egy jól felépített sci-fi mese? Fotó: MartiBstock / Shutterstock

Hynek kezdetben abszolút szkeptikus volt, ám ahogy teltek az évek, rájött, hogy a hadsereg nem a válaszokat keresi, hanem falazni akar. A töréspont 1966-ban jött el, amikor Michigan államban többen is furcsa fényeket láttak. A légierő nyomására a professzornak nevetséges magyarázattal kellett előállnia a sajtó előtt: azt állította, hogy csak mocsári gáz gyulladt meg. A mocsári gáz kifejezés azonnal gúny tárgyává vált, a kormány pedig sarokba szorult.

Elszabadult az ufó-őrület a professzor halála után

A professzor ekkor fellázadt. Megelégelte, hogy a Pentagon bábként használja a földönkívüli teóriák eltussolására, így szakított a légierővel, és megírta korszakalkotó könyvét. Ebben alkotta meg a "harmadik típusú találkozások" fogalmát is, ami később Steven Spielberg kultikus filmjét ihlette. Hynek halála után azonban a kutatásai elszabadultak, és a ufóhívők politikai összeesküvés-elméletekké formálták azokat.

A legfőbb dolog, amitől félnünk kell, nem a kis zöld lények, hanem a kormány, amely összejátszik velük, és ellenünk fordítja a technológiájukat

– terjedt el a radikális nézet a kilencvenes években Bill Cooper ufókutató hírhedt kiáltványa után, teljesen kiforgatva Hynek tiszta, tudományos munkásságát.

A Pentagon elhallgattatási kísérlete végül a visszájára sült el. A titkolózással pont azt érték el, hogy ma már a lakosság töredéke hisz a hivatalos verzióknak. Hynek professzor rájött a legijesztőbb igazságra: a hatalom képviselőit valójában nem az igazság érdekli, hanem az, hogy kontroll alatt tartsák a tömegeket – írja az AOL.