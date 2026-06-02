BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Pentagon legnagyobb titka: Elhallgattatták a tudóst, aki rájött az igazságra az ufókról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ufó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 06:00
Pentagoncsillagász
Elképesztő összeesküvés-elmélet tartja lázban a világot: vajon az amerikai kormány valóban földönkívüli technológiákat rejteget egy titkos bázison, vagy az egész csak egy jól felépített sci-fi mese? Egy zseniális csillagász professzor közelebb jutott az igazságháshoz, mint bárki más – de amikor túl sokat tudott meg, a hadsereg azonnal megpróbálta elnémítani.
Bors
A szerző cikkei

A Pentagon 2024-ben kiadott egy vaskos, hivatalos jelentést, amelyben kerek perec kijelentik: semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy idegenek látogatták volna a Földet. A védelmi minisztérium szerint az emberek csak azért látnak ufókat minden bokorban, mert a sci-fi filmek és az olyan kultikus sorozatok, mint az X-akták, teljesen átmosták az agyukat. Csakhogy a közvélemény már nem eszi meg ezt a ködösítést, aminek oka egyetlen ember rejtélyes történetében gyökerezik. Ő Dr. J. Allen Hynek csillagász, akit az amerikai légierő kért fel, hogy tudományos tanácsadóként vizsgálja ki a rejtélyes észleléseket a hírhedt Kék Könyv-projekt keretein belül.

Valóban létezik a Pentagon által eltitkolt ufó, vagy az egész csak egy jól felépített sci-fi mese?
Valóban létezik a Pentagon által eltitkolt ufó, vagy az egész csak egy jól felépített sci-fi mese? Fotó: MartiBstock / Shutterstock

Hynek kezdetben abszolút szkeptikus volt, ám ahogy teltek az évek, rájött, hogy a hadsereg nem a válaszokat keresi, hanem falazni akar. A töréspont 1966-ban jött el, amikor Michigan államban többen is furcsa fényeket láttak. A légierő nyomására a professzornak nevetséges magyarázattal kellett előállnia a sajtó előtt: azt állította, hogy csak mocsári gáz gyulladt meg. A mocsári gáz kifejezés azonnal gúny tárgyává vált, a kormány pedig sarokba szorult.

Elszabadult az ufó-őrület a professzor halála után

A professzor ekkor fellázadt. Megelégelte, hogy a Pentagon bábként használja a földönkívüli teóriák eltussolására, így szakított a légierővel, és megírta korszakalkotó könyvét. Ebben alkotta meg a "harmadik típusú találkozások" fogalmát is, ami később Steven Spielberg kultikus filmjét ihlette. Hynek halála után azonban a kutatásai elszabadultak, és a ufóhívők politikai összeesküvés-elméletekké formálták azokat.

A legfőbb dolog, amitől félnünk kell, nem a kis zöld lények, hanem a kormány, amely összejátszik velük, és ellenünk fordítja a technológiájukat

– terjedt el a radikális nézet a kilencvenes években Bill Cooper ufókutató hírhedt kiáltványa után, teljesen kiforgatva Hynek tiszta, tudományos munkásságát.

A Pentagon elhallgattatási kísérlete végül a visszájára sült el. A titkolózással pont azt érték el, hogy ma már a lakosság töredéke hisz a hivatalos verzióknak. Hynek professzor rájött a legijesztőbb igazságra: a hatalom képviselőit valójában nem az igazság érdekli, hanem az, hogy kontroll alatt tartsák a tömegeket – írja az AOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu