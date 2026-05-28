Szexuális ragadozókra vadászik Robert Pattinson a legbizarrabb filmjében: "Az embereket szembesíteni kell a tetteikkel"

Robert Pattinson hasonló utat járt be, mint Zendaya, már ami a forgatási kedvet illeti. A világsztár már rég nem a csillogó vámpír szerepéről híres az Alkonyatban, idén olyan filmekben láthatjuk, mint az Odüsszeia, a Dűne: Harmadik rész és a Kész dráma. Utóbbi a minőségi és eredeti történeteiről ismert A24 égisze alatt készült, csak úgy, mint a világsztár idén érkező, várhatóan igen sötét filmje.

(Fotó: A24)

Robert Pattinson Dűne filmje előtt is kapunk még a világsztárból

A Primetime előzetesében Robert Pattinson hidegrázós hangulattal idézi meg a kétezres évek egyik legbizarrabb témájú dokumentumsorozatát:

A film valós eseményeken alapul. A kétezres években futott a To Catch a Predator című sorozat, melyben csapdát állítanak olyan felnőtteknek, akik kiskorúakat hálóznak be az interneten szexuális tevékenység reményében. A műsorvezető Chris Hansen (Robert Pattinson) mindig készen állt, hogy amikor a résztvevő felfedi aljas szándékát, akkor egyenesen szembesítse tettének súlyával és azzal a ténnyel, hogy az épületet rendőrök vették körül. A műsor a maga idejében az egyik legnézettebb tartalom volt és a maga módján sokat tett azért, hogy a gyerekvédelem témája felélénküljön.

Az előzetesben hallhatjuk, ahogy Robert Pattinson hideg monológgal megszólaltatja Chris Hansent, hasonló monológgal, ahogy az elkövetőket fogadta a műsorában:

Mi történt volna, ha nem vagyok itt? Ugye látod, hogy ez nem néz ki túl fényesen? A nap végén az embereket szembesíteni kell a tetteikkel, egyetértesz? Nézel tévét? Valamit tudnod kell. Chris Hansen vagyok az NBC stábjával – és részese lettél a televíziózás történelmének.

A Primetime című film minden bizonnyal kitér a műsor törlésének körülményeire is. 2006-ban az egyik csapdába ejtett fél, Bill Conradt helyettes államügyész öngyilkos lett és ennek hatására az NBC úgy döntött, törli a műsort, mely egészen addig 20 epizódot megélt és több potenciális gyermekbántalmazót juttatott rács mögé.

A filmben Pattinson mellett szerepet kap még a Tökös csaj és Horrorra akadva-filmekből ismert Anna Faris, a rendezői széket Lance Oppenheim foglalja el. Az alkotást várhatóan 2026 őszén mutatják be a mozikban – ha legalább annyira erős lesz, mint Robert Pattinson Zendayával készült filmje, a Kész dráma, akkor jó okunk van várni rá. Addig viszont hamarabb érkezik az Odüsszeia, ami reméljük sokkal jobb lesz, mint amennyi botrány van körülötte – az újragondolt mitikus történet július 16-án érkezik a mozikba.

