Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szexuális ragadozókra vadászik Robert Pattinson a legbizarrabb filmjében: "Az embereket szembesíteni kell a tetteikkel"

Robert Pattinson
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 12:35
botrányelőzetes
Az ősszel érkező Primetime az amerikai televíziózás egyik legbotrányosabb korszakát dolgozza fel. Robert Pattinson játéka már ebben a pár másodperces előzetesben is erősnek bizonyul.
Bodnár Dániel
A szerző cikkei

Robert Pattinson hasonló utat járt be, mint Zendaya, már ami a forgatási kedvet illeti. A világsztár már rég nem a csillogó vámpír szerepéről híres az Alkonyatban, idén olyan filmekben láthatjuk, mint az Odüsszeia, a Dűne: Harmadik rész és a Kész dráma. Utóbbi a minőségi és eredeti történeteiről ismert A24 égisze alatt készült, csak úgy, mint a világsztár idén érkező, várhatóan igen sötét filmje.

Ez az év vitathatatlanul a minőségibb Robert Pattinson-filmeké
ű (Fotó: A24)

Robert Pattinson Dűne filmje előtt is kapunk még a világsztárból

A Primetime előzetesében Robert Pattinson hidegrázós hangulattal idézi meg a kétezres évek egyik legbizarrabb témájú dokumentumsorozatát:

A film valós eseményeken alapul. A kétezres években futott a To Catch a Predator című sorozat, melyben csapdát állítanak olyan felnőtteknek, akik kiskorúakat hálóznak be az interneten szexuális tevékenység reményében. A műsorvezető Chris Hansen (Robert Pattinson) mindig készen állt, hogy amikor a résztvevő felfedi aljas szándékát, akkor egyenesen szembesítse tettének súlyával és azzal a ténnyel, hogy az épületet rendőrök vették körül. A műsor a maga idejében az egyik legnézettebb tartalom volt és a maga módján sokat tett azért, hogy a gyerekvédelem témája felélénküljön.

Az előzetesben hallhatjuk, ahogy Robert Pattinson hideg monológgal megszólaltatja Chris Hansent, hasonló monológgal, ahogy az elkövetőket fogadta a műsorában:

Mi történt volna, ha nem vagyok itt? Ugye látod, hogy ez nem néz ki túl fényesen? A nap végén az embereket szembesíteni kell a tetteikkel, egyetértesz? Nézel tévét? Valamit tudnod kell. Chris Hansen vagyok az NBC stábjával – és részese lettél a televíziózás történelmének.

A Primetime című film minden bizonnyal kitér a műsor törlésének körülményeire is. 2006-ban az egyik csapdába ejtett fél, Bill Conradt helyettes államügyész öngyilkos lett és ennek hatására az NBC úgy döntött, törli a műsort, mely egészen addig 20 epizódot megélt és több potenciális gyermekbántalmazót juttatott rács mögé.

A filmben Pattinson mellett szerepet kap még a Tökös csaj és Horrorra akadva-filmekből ismert Anna Faris, a rendezői széket Lance Oppenheim foglalja el. Az alkotást várhatóan 2026 őszén mutatják be a mozikban – ha legalább annyira erős lesz, mint Robert Pattinson Zendayával készült filmje, a Kész dráma, akkor jó okunk van várni rá. Addig viszont hamarabb érkezik az Odüsszeia, ami reméljük sokkal jobb lesz, mint amennyi botrány van körülötte – az újragondolt mitikus történet július 16-án érkezik a mozikba.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt! Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu