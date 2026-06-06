Megdöbbentő: elrabolták, eladták, majd megették az internet egyik kedvenc kutyáját

A híres border collie, akinek több mint 1,5 millió követője volt a közösségi médiában, brutális bűncselekmény áldozata lett, miután elrabolták.
A kínai blogger, Guo éppen külföldön tartózkodott, amikor kutyáját, Chutou-t május 11-én elrabolták. Biztonsági kamerák rögzítették, ahogy két ember motoron elviszi a házikedvencet - gazdája azonnal hazarepült, hogy felkutassa.
A nyolcéves Chutou feltételezett rablóját két hét múlva találták meg, és Guo 1500 dollárt (kb. 460 ezer forintot) ajánlott fel a kutyáért cserébe. Ekkor azonban botrányos hírt közöltek vele: Chutou-t már eladták egy étteremnek, mindössze 27 dollárért (kb. 8 ezer forintért).
Bár a férfi azt állította, hogy Chutou-t kóbor kutyának hitte, Guo elmondta: a kutyán nyakörv és GPS is volt.
A kutya meghalt, úgyhogy hagyjátok abba a felhajtást. Nem szegtem meg a törvényt
- mondta a lesújtott gazdának.
Guo 2018-ban, három hónaposan fogadta örökbe Chutou-t, és most elhatározta, hogy bíróság elé viszi az ügyet. Egy helyi hírügynökség szerint a Henan tartománybeli Ningling megye rendőrsége nyomozást indított.
A tragédia széles körű felháborodást váltott ki Kínában, és újra a figyelem központjába helyezte az ország állatjóléti törvényeit. A Humane Society International (HSI) adatai szerint Kínában évente körülbelül 10 millió kutyát ölnek meg a kutyahús-kereskedelem miatt, amelyet a lakosság kevesebb mint 20 százaléka fogyaszt.
Egy 2016-os országos felmérés szerint a kínai állampolgárok többsége szerint a kutyahús-kereskedelmet teljesen be kellene tiltani, és a megkérdezettek közel 70 százaléka soha nem evett kutyahúst - írja a The Independent.
Bár néhány kínai város betiltotta a kutyák és macskák fogyasztását, az országban továbbra sincs átfogó nemzeti törvény a háziállatok védelmére - ennek áldozata lett Chutou is.
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