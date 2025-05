Fájdalmas hír érkezett: elhunyt a gyönyörű filmikon, gyászba borultak a szívek

Életének 96. életévében elhunyt Kathleen Hughes, az Űrből jött horrorfilm főszerelője, akit azért neveztek Sikolykirálynőnek, mert a róla készült ikonikus fotó a műfaj egyik sarokkövévé vált. A képen feltett kezekkel, elkerekedő szemekkel sikoltott, és az póza azóta számos horrorfilmben, rajzfilmben, és horror-vígjátékban is visszatérő elemmé vált.

SAD FAREWELL - Kathleen Hughes

Kathleen Hughes 1928-ban született, és már a 40-es és 50-es években aktív filmes karriert épített ki. Olyan produkciókban tűnt fel, mint a Mr. Belvedere főiskolára megy vagy a For Men Only, pályafutását pedig egészen az 1990-es évekig folytatta. Szerepelt az Alfred Hitchcock bemutatja két epizódjában is, és vendégszerepelt a Mission: Impossible című filmben is. Utolsó filmszerepét 2018-ban játszotta a Swamp Women Kissing Booth című rövidfilmben, ahol Matilda karakterét alakította. Hughes legismertebb pillanata mégis az Űrből jött című filmhez kapcsolódik. Ekkor készült róla az ikonikus fotó, amelyről korábban így nyilatkozott a színésznő:

Az, amelyiken a magasba emelem a kezeimet és sikítok? Épp akkor fejeztem be a filmen való munkát. Bementem a képgalériába, és ahogy beléptem, az operatőr, aki állóképeket készített, azt mondta nekem: »Emeld fel a kezed és sikíts!« És én így is tettem. Azonnal sikert aratott. Imádták, és a film örökké él ezzel a fotóval.

Kathleen halálhírét barátja és kollégája John Jigen Griffin-Atil erősítette meg - szúrta ki a life.hu.