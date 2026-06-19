Lehullt a lepel: kiderült az igazság Michael Jackson plasztikai műtéteiről

Michael Jackson élete nem volt éppen mentes a botrányoktól, ahogy a személyét övező pletykák is időről időre fellángoltak: így például a külsejéről szóló híresztelések, amelyek egészen a 2009-ben bekövetkezett haláláig kísértették őt. Bár az énekes az önéletrajzában, valamint egy 1993-as, Oprah Winfreynek adott interjújában is beismerte a kozmetikai beavatkozásokat, azt következetesen tagadta, hogy drasztikusan megváltoztatta volna a megjelenését, ahogy a bőrfehérítésről szóló vádakat is elutasította.

Élete végéig pletykák övezték Michael Jackson külsejének drasztikus megváltozását / Fotó: f73

A bőre kivilágosodásával kapcsolatban az énekes azt állította, vitiligóban szenved, egy krónikus rendellenességben, amely a bőrpigmentáció elvesztését okozza, az ezáltal keletkezett foltokat pedig sminkkel igyekezett eltakarni. Michael Jackson azt is őszintén beismerte, hogyan hatott az önképére a nyilvános kritika.

Próbálok nem tükörbe nézni. Sosem vagyok elégedett azzal, amit látok

- mondta el az énekes Oprah Winfreynek 1993 februárjában.

Három plasztikai beavatkozást ismert el Michael Jackson

Az 1988-ban megjelent önéletrajzában, a Moonwalkban a popkirály állította, összesen két orrplasztikán esett át, valamint állimplantátumot ültettek be neki. Az állműtétről később nem beszélt Winfreyvel az 1993-as interjújukban, azt viszont megerősítette, hogy megoperálták az orrát. Életrajzi filmben, a Michaelben is bemutatásra került az, ahogy a fiatal Michael Jackson plasztikai beavatkozásra szánja rá magát, miután az apja, Joseph Jackson "Nagyorrúnak" nevezte őt.

A popkirály emellett hevesen tagadta, hogy további műtéteken esett volna át, Oprah Winfreynek pedig azt mondta, egy kezén meg tudná számolni az elvégzett beavatkozásokat.

Soha nem csináltattam meg az arccsontomat, soha nem műtettem meg a szememet, soha nem csináltattam meg az ajkaimat

– mondta a popsztár 1993-ban, a 2003-as Living with Michael Jackson című dokumentumfilmben pedig azt is kiemelte, csak két orrműtéten esett át, amelyek állítása szerint a légzését segítették, valamint a magas hangok elérését.

How Much Plastic Surgery Did Michael Jackson Get? Everything the King of Pop Revealed About His Cosmetic Procedures https://t.co/BqaKVSxLO0 — People (@people) April 27, 2026

Számtalan pletyka övezte a bőre kifehéredését

Egy másik szóbeszéd, amely gyakran felröppent Jackson személye körül, az az, hogy megváltoztatta a bőrszínét. Ezeket a pletykákat az énekes ugyancsak az 1993-as Oprah Winfrey-féle interjú során cáfolta: mint mondta, a bőre kivilágosodását a vitiligo okozta, amit később a boncolási jegyzőkönyv is megerősített.