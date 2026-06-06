Kopaszon is dögösek: színésznők, akik megszabadultak a hajkoronájuktól

Kevés színésznő mert akkora átalakulást bevállalni, mint Natalie Portman, aki a V mint vérbosszú című film kedvéért teljesen leborotválta a haját. A rajongók először megdöbbentek, ám a sztár bebizonyította: a nőiesség nem a frizurán múlik. Finom arcvonásai, porcelánbőre és magabiztos kisugárzása miatt kopaszon is elképesztően elegáns maradt.

Natalie Portman majdnem kopaszon is elképesztően néz ki

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Kopasz színésznők: talán még dögösebbek is haj nélkül!

Még erősebbé tette Sigourney Weaver karakterét, mikor az Alien 3 forgatására megvált hosszú hajától. A színésznő karizmatikus megjelenése kopaszon is dominálta a vásznat, sokak szerint ekkor vált igazán időtlen ikonná. Weaver példája azt mutatja, hogy az önbizalom és az intelligens kisugárzás sokkal fontosabb, mint bármilyen trendi frizura.

Sigourney Weaver Ripley-ként

Fotó: Photo12 via AFP

„A kopaszság hatalmas élmény volt, mert elkezdtem másként nézni magamra és a nőiességemre” – mondta Demi Moore, aki G.I. Jane kedvéért leborotválta a haját. A mai napig az egyik legismertebb filmes átalakulásként emlegetik a jelenetet, amikor a kamera előtt nullásgéppel megszabadult tincseitől. Moore kopaszon is sugárzóan nőies és erős maradt.

Demi Moore a G.I. Jane-ben

Fotó: Photo12 via AFP

A Mad Max: A harag útja kedvéért alakult át Charlize Theron, és a rajongók szerint még így is az egyik leggyönyörűbb nő maradt Hollywoodban. „Nagyon felszabadító érzés volt”– mondta Theron, akinek erős arccsontjai és különleges tekintete miatt a minimalista külső csak még jobban kiemelte természetes szépségét - írja a Fanny magazin.

Charlize Theront a Mad Max legújabb verziójában láthattuk haj nélkül

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A rajongók imádták az új megjelenését, sokan pedig inspirálónak nevezték, hogy ennyire természetesen vállalja önmagát, mikor Florence Pugh néhány éve úgy döntött, hogy teljesen leborotválja a haját, és a közösségi médiában is büszkén mutatta meg új külsejét. A színésznő úgy fogalmazott: egyszerre volt traumatikus és felszabadító megválni a tincseitől.