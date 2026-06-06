Kopaszon is dögösek: színésznők, akik megszabadultak a hajkoronájuktól

Kevés színésznő mert akkora átalakulást bevállalni, mint Natalie Portman, aki a V mint vérbosszú című film kedvéért teljesen leborotválta a haját. A rajongók először megdöbbentek, ám a sztár bebizonyította: a nőiesség nem a frizurán múlik. Finom arcvonásai, porcelánbőre és magabiztos kisugárzása miatt kopaszon is elképesztően elegáns maradt.
Még erősebbé tette Sigourney Weaver karakterét, mikor az Alien 3 forgatására megvált hosszú hajától. A színésznő karizmatikus megjelenése kopaszon is dominálta a vásznat, sokak szerint ekkor vált igazán időtlen ikonná. Weaver példája azt mutatja, hogy az önbizalom és az intelligens kisugárzás sokkal fontosabb, mint bármilyen trendi frizura.
„A kopaszság hatalmas élmény volt, mert elkezdtem másként nézni magamra és a nőiességemre” – mondta Demi Moore, aki G.I. Jane kedvéért leborotválta a haját. A mai napig az egyik legismertebb filmes átalakulásként emlegetik a jelenetet, amikor a kamera előtt nullásgéppel megszabadult tincseitől. Moore kopaszon is sugárzóan nőies és erős maradt.
A Mad Max: A harag útja kedvéért alakult át Charlize Theron, és a rajongók szerint még így is az egyik leggyönyörűbb nő maradt Hollywoodban. „Nagyon felszabadító érzés volt”– mondta Theron, akinek erős arccsontjai és különleges tekintete miatt a minimalista külső csak még jobban kiemelte természetes szépségét - írja a Fanny magazin.
A rajongók imádták az új megjelenését, sokan pedig inspirálónak nevezték, hogy ennyire természetesen vállalja önmagát, mikor Florence Pugh néhány éve úgy döntött, hogy teljesen leborotválja a haját, és a közösségi médiában is büszkén mutatta meg új külsejét. A színésznő úgy fogalmazott: egyszerre volt traumatikus és felszabadító megválni a tincseitől.
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