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Kopaszon is dögösek: színésznők, akik megszabadultak a hajkoronájuktól

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 12:15
Florence PughNatalie PortmanhajDemi Moore
A szép haj a nő éke – tartja a mondás. Jó néhány színésznő azonban bebizonyította, hogy kopaszon is lehet valaki elegáns és nőies.

Kevés színésznő mert akkora átalakulást bevállalni, mint Natalie Portman, aki a V mint vérbosszú című film kedvéért teljesen leborotválta a haját. A rajongók először megdöbbentek, ám a sztár bebizonyította: a nőiesség nem a frizurán múlik. Finom arcvonásai, porcelánbőre és magabiztos kisugárzása miatt kopaszon is elképesztően elegáns maradt.

Natalie Portman majdnem kopaszon is elképesztően néz ki
Natalie Portman majdnem kopaszon is elképesztően néz ki
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Kopasz színésznők: talán még dögösebbek is haj nélkül!

Még erősebbé tette Sigourney Weaver karakterét, mikor az Alien 3 forgatására megvált hosszú hajától. A színésznő karizmatikus megjelenése kopaszon is dominálta a vásznat, sokak szerint ekkor vált igazán időtlen ikonná. Weaver példája azt mutatja, hogy az önbizalom és az intelligens kisugárzás sokkal fontosabb, mint bármilyen trendi frizura.

ALIEN 3 (1992) usa
Sigourney Weaver  Ripley-ként
Fotó: Photo12 via AFP

„A kopaszság hatalmas élmény volt, mert elkezdtem másként nézni magamra és a nőiességemre” – mondta Demi Moore, aki G.I. Jane kedvéért leborotválta a haját. A mai napig az egyik legismertebb filmes átalakulásként emlegetik a jelenetet, amikor a kamera előtt nullásgéppel megszabadult tincseitől. Moore kopaszon is sugárzóan nőies és erős maradt.

G.I. Jane (1997) USA
Demi Moore a G.I. Jane-ben
Fotó: Photo12 via AFP

A Mad Max: A harag útja kedvéért alakult át Charlize Theron, és a rajongók szerint még így is az egyik leggyönyörűbb nő maradt Hollywoodban. „Nagyon felszabadító érzés volt”– mondta Theron, akinek erős arccsontjai és különleges tekintete miatt a minimalista külső csak még jobban kiemelte természetes szépségét - írja a Fanny magazin.

Mad max Fury road
Charlize Theront a Mad Max legújabb verziójában láthattuk haj nélkül
Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A rajongók imádták az új megjelenését, sokan pedig inspirálónak nevezték, hogy ennyire természetesen vállalja önmagát, mikor Florence Pugh néhány éve úgy döntött, hogy teljesen leborotválja a haját, és a közösségi médiában is büszkén mutatta meg új külsejét. A színésznő úgy fogalmazott: egyszerre volt traumatikus és felszabadító megválni a tincseitől.

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Florence Pugh szeret kísérletezni a megjelenésével
Fotó: AFP

 

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