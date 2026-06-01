Demi Moore gyászol: meghalt a leghűségesebb társa

Demi Moore összetört. A 63 éves színésznő hőn szeretett kis kedvence váratlanul elhunyt. Pilaf, a tüneményes csivava, aki szinte minden vörös szőnyeges eseményre elkísért gazdáját, mindössze 5 éves volt.

Demi Moore kutyája, Pilaf 5 éves korában váratlanul elhunyt

Fotó: PA / Northfoto

Demi Moore gyászol: meghalt a kis kedvence, Pilaf

A The Mail on Sunday értesülései szerint Demi Moore kis kedvence, Pilaf váratlanul elhunyt. A híres csivava, aki szinte mindenhova elkísérte gazdáját, mindössze 5 éves volt. A szomorú hírt egyelőre nem erősítette meg a színésznő, az interneten azonban gyorsan elterjedt a feltételezett veszteség híre, és sokan részvétüket fejezték ki Demi Moore-nak. A közösségi médiában számos hozzászóló emlékezett meg a 'nyelvnyújtós' csivaváról.

Rejtélyes eltűnés után érkezett a szomorú hír

Pilaf neve az elmúlt években szinte összeforrt Demi Moore-éval. A színésznő számos interjúban beszélt arról, mennyire szoros kapcsolat fűzi a kis csivavához. Egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy a kutyus nem egy egyszerű háziállat számára, hanem barát, társ és állandó utazópartner is. A rajongóknak először az tűnt fel, hogy Pilaf hosszabb ideje nem szerepel Demi Moore Instagram oldalán. A kutyus utoljára március elején jelent meg a közösségi oldalon, amikor a színésznő néhány fotót osztott meg róla egy díjátadó előtt. Ezt követően azonban sem az ő profilján, sem Pilaf saját oldalán nem jelentek meg új bejegyzések.

Demi Moore kutyája, Pilaf szinte mindenhova elkísérte gazdáját

Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

Demi Moore kutyája, Pilaf külön rajongótáborra tett szert

A csivava olyan gyakran szerepelt gazdájával a nyilvánosság előtt, majd idővel saját rajongótáborra tett szert. Pilaf rendkívül apró termetű kutya volt, súlya alig haladta meg az egy kilogrammot. Különleges megjelenésének egyik legismertebb sajátossága az volt, hogy a nyelve szinte állandóan kilógott a szájából. Demi Moore korábban elárulta, hogy ennek egészségügyi oka volt: a csivava több fogát elveszítette, ezért a nyelvét már nem tudta teljesen bent tartani. Ez a különleges ismertetőjegy azonban csak még szerethetőbbé tette őt a rajongók szemében. A kutya népszerűsége idővel önálló jelenséggé vált. Pilaf Instagram oldala több tízezer követőt gyűjtött össze, és a divatvilág is felfigyelt rá. Demi Moore kutyája még a Vogue egyik különleges fotósorozatában is szerepelt, ami ritka elismerés egy háziállat számára.