Kevin Spacey úgy érzi, Hollywood kezdi visszafogadni őt

Kevin Spacey szexuális zaklatás botrányai után szinte mindenét elvesztette. A karrierje összeomlott, több barátja elfordult tőle és hirtelen kegyvesztett lett mindenhol. A kétszeres Oscar-díjas színész most azonban végre kezdi úgy érezni, hogy Hollywood kész visszafogadni őt.

Kevin Spacey-t szexuális zaklatással és visszaéléssel vádolta meg több férfi is

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Kevin Spacey a márciusi peren kívüli megegyezése óta most először végre kezdi azt érezni, hogy Hollywood kész visszafogadni őt

a márciusi peren kívüli megegyezése óta most először végre kezdi azt érezni, hogy Hollywood kész visszafogadni őt A Kártyavár sztárját 2017 óta több férfi is szexuális zaklatással vádolta meg

sztárját 2017 óta több férfi is szexuális zaklatással vádolta meg És bár a kétszeres Oscar-díjas színészt szinte minden jelentős szexuális zaklatási és visszaélési vád alól felmentettek, a karrierje közben mégis összeomlott

Kevin Spacey felmentése óta úgy érzi, Hollywood kezdi visszafogadni őt

Kevin Spacey Bill Maher Club Random című podcast műsorának vendége volt, ahol őszintén beszélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól. A színész úgy fogalmazott, hogy ma már 'sokkal inkább szívesen látottnak' érzi magát Hollywoodban, mint korábban, és szerinte lassan megváltozik róla az emberek véleménye:

Sokkal jobban érzem magam itt, és úgy gondolom, hogy a dolgok abba az irányba haladnak, amire reméltük.

Hozzátette, hogy az elmúlt kilenc évben rengetegen nem követték részletesen az ellene indított ügyeket, ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen bírósági döntések születtek. A színész szerint sokan most kezdenek csak különbséget tenni a nyilvánosságban megjelent állítások és a bíróságokon bizonyított tények között. Úgy véli, ennek köszönhető, hogy ismét egyre több pozitív visszajelzést kap a szakmából és a közönségtől.

Kevin Spacey szexuális zaklatás botrányainak kirobbanása után egyik napról a másikra szinte mindenét elvesztette

(Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto)

Bill Maher sem kímélte: Túl sok a füst ahhoz, hogy ne legyen tűz...

A podcast műsor házigazdája, Bill Maher azonban nem mindennel értett egyet, több ponton is vitába szállt vendégével. A műsorvezető kijelentette, hogy amikor ennyire sok ember fogalmaz meg hasonló vádakat egy közismert személlyel szemben, azt nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni:

Nem fogok hazudni: a botrányoknál a számokra hagyatkozom... Túl sok a füst ahhoz, hogy ne legyen tűz...

Azt viszont hozzátette, igazságtalannak tartja, hogy Kevin Spacey karrierje gyakorlatilag egyik napról a másikra összeomlott még azelőtt, hogy a bíróságok döntést hoztak volna az ügyeiben. A színész erre reagálva azt mondta, soha nem állította, hogy életében minden döntése helyes volt. Elismerte, hogy előfordultak helyzetek, amikor 'átlépett bizonyos határokat', ugyanakkor szerinte ezek nem azonosak azokkal a súlyos bűncselekményekkel, amelyekkel megvádolták.