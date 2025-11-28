Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Kevin Spacey-nek jövő októberben ismét felelnie kell a tetteiért

Kevin Spacey
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 16:05
A Kártyavár széria sztárját ismét bíróság elé idézik jövőre. Kevin Spacey áldozatainak száma egyre nő, a színész továbbra is tagadja a vádakat.

Kevin Spacey körül nem csitul a botrány, ami már hosszú évek óta tart. A szexuális zaklatással vádolt és korábban több ízben elítélt hollywoodi színész ügyeiről újabb hírek érkeztek. A Kártyavár széria sztárja jövőre Londonban áll újra bíróság elé. 

Kevin Spacey a Velencei Filmfesztiválon.
Kevin Spacey nagy visszatérését tervezgette, de újabb tárgyalásokon kell résztvennie (Fotó: Laurent Lairys/PsnewZ/Bestimage)

Kevin Spacey botránya nem csitul 

Kevin Spacey-t 2017-ben vádolta meg először szexuális zaklatással Anthony Rapp színész, aki elmondása szerint 14 éves volt, amikor Spacey megkörnyékezte. Rapp bátor kiállásának hatására még abban az évben többen is felszólaltak a színész korábbi áldozatai közül. A legtöbben a londoni Old Vic színház társulati tagjai közül kerültek elő, aminek Spacey volt a művészeti igazgatója 2004 és 2015 között, de a Kártyavár széria stábjából és a filmszakma egyéb berkeiből is egyre többen kerültek elő és osztották meg a történetüket a Rapp nyilatkozatát követő hetekben. Az egyre sűrűsödő vádak hatására a Netflix szerződést bontott a színésszel, a Kártyavár sorozatból is távoznia kellett és az Old Vic színházban is belső vizsgálatot indítottak. Több bűnügyi nyomozás is indult, de ezek nagy része megszakadt, vagy a bíróság elegendő bizonyíték hiányában ejtette a vádakat, emellett pedig polgári peres eljárások is indultak az ezt követő években, köztük a mostani legújabb eset is, amiért a színész jövő év októberében állhat a londoni bíróság elé. 2023 júliusában a bíróság kilenc szexuális zaklatási és visszaélési vád alól mentette fel Kevin Spacey-t. A tárgyalás alatt Spacey végig tagadta a vádakat, az ügy végeztével pedig azt nyilatkozta, hogy a végeredmény szerényebbé tette, ugyanakkor minden erejével azon lesz, hogy vissza tudjon térni a szakmába és újból megszilárdítsa a helyét Hollywoodban. A színész tervei azóta sem éppen úgy alakultak, ahogy szerette volna. Nemrég bejelentette, hogy gyakorlatilag hajléktalanként él, mert a perköltségek minden vagyonát felemésztették. Ennek ellenére még mindig abban bízik, hogy sikerül visszatérnie a filmiparba, és egy nem túl visszafogott nyilatkozatában azt állította, hogy nagyon befolyásos emberekkel áll kapcsolatban, és hamarosan jóra fordul a szakmai sorsa. A legújabb hírek szerint azonban a terveit ismét keresztülhúzza egy újabb tárgyalás. 

Kevin Spacey 2022 júniusi tárgyalása után.
Kevin Spacey 2022 júniusában tartott bírósági tárgyalásán (Fotó: PA)

Kevin Spacey ismét bíróság elé áll 

Novemberben három újabb polgári peres eljárást indítottak ellene. Négy férfi vádolta meg ismét szexuális zaklatással és visszaéléssel. Spacey a három vádból kettőt tagad, de sem ő, sem jogi csapata nem reagált még a 2026 októberére kitűzött tárgyalási időponttal kapcsolatban. Az áldozatok közül egyikük állítása szerint Spacey 12 alkalommal zaklatta őt 2000 és 2005 között. A másik “súlyos mentális és anyagi veszteséget” szenvedett egy 2008-ban történt eset után. Utóbbi már 2022-ben pert indított a színész ellen, de az ügyet felfüggesztették, mert párhuzamosan bűnügyi eljárás is indult. A The Hollywood Reporter megkereste a Kártyavár sztárját és jogi csapatát az új tárgyalással kapcsolatban, de választ egyelőre nem kaptak a kérdéseikre. 

 

