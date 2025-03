MeToo-mozgalom berobbanása és azok a hollywood-i sztárok, akiket szexuális zaklatással vádolnak

Kevin Spacey, akit minden vádpontban felmentettek (Fotó: MediaPunch/face to face / Northfoto)

A minden vádpontban felmentett Kevin Spacey

A Harvey Weinstein-ügy több vádlót is arra inspirált, hogy előálljon hasonló esetekkel. Ebbe belekerült számos ismert hollywood-i sztár is. Kevin Spacey 2017-ben szembesült először a szexuális zaklatással kapcsolatos vádakkal. Az állításokra válaszul, amelyeket a színész tagadott, Kevin Spacey meleg férfiként coming out-olt. Ezt a reakciót számos sztár kritizálta a nem megfelelő időzítés miatt. Az ő botránya Anthony Rapp állításával kezdődött. A színész azzal vádolta a Spacey-t, hogy részegen, agresszív módon szexuálisan közeledett felé, amikor még csak 14 éves volt. Ezután egyre többen hozakodtak elő, hogy Kevin Spacey szexuálisan zaklatta őket. A botrány hatására pedig a színészt kiírták a híres 'Kártyavár' című sorozatból is. Anthony Rapp is és négy másik férfi is beperelte a színészt, de sem Rapp, sem a másik négy férfi ügyében nem találták bűnösnek Kevin Spacey-t. A peres ügyektől ugyan megszabadult, de még mai napig kerülnek elő személyek, akik azt állítják a színész szexuálisan zaklatta őket. Legutóbb a 'Brutalista' című film sztárja, Guy Pearce, hozakodott elő vádjaival.

Diddy, aki az egész sztárvilágot felbolygatta (Fotó: RACHID BELLAK / BESTIMAGE / Northfoto)

A Diddy-botrány

Sean 'Diddy' Combs ellen legalább egy éve folyik nyomozás, miután több ember is szexuális zaklatással vádolta meg. Az 54 éves rapper és zenei mogul 2023 novemberében került a címlapokra, miután volt barátnője, Cassie szexuális visszaéléssel vádolta meg. A nő azzal vádolta Diddy-t, hogy megverte őt, kábítószerezésre kényszerítette, és arra, hogy férfi prostituáltakkal szexeljen kamera előtt. Azt állította, hogy az incidensek Diddy otthonaiban történtek. A rapper tagadta a vádakat, majd miután Cassie mégis benyújtotta a keresetét, egy nappal később megállapodás született a két fél között, aminek részleteit végül nem hozták nyilvánosságra. Sokan azt gondolták, hogy itt vége is lesz az ügynek, ám pár hónappal később kiszivárgott egy felvétel, amin Diddy brutális módon bántalmazza Cassie-t. A felvétel pedig egy lavinát indított el, Diddy kénytelen volt beismerni tetteit és több, mit 120 másik feljelentés is érkezett Diddy ellen. 2024.szeptember 16-án le is tartóztatták Diddy-t és az otthonaiban tartott házkutatások alatt megtalálták az orgiákhoz használt kellékeket, többek között 1000 üveg babaolajat. A botrány most már akkorára nőtt, hogy számtalan hírességet is belevontak az ügybe, aki a Diddy által szervezett orgiákon részt vehetett. Olyan nevek is felmerültek, mint például Jay-Z, Kanye West, Jennifer Lopez, Beyonce, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio és még sokan mások. Diddy óvadék kérelmét eltörölték és azóta előzetesben várja a májusban kezdődő perét.