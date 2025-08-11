Megpróbálták kínos helyzetbe hozni, visszaszólt a trolloknak a Trónok Harca sztárja

Sophie Turner keményen visszaszólt a kritikusainak, miután egyesek betámadták azért, mert egyszerűen csak jól érezte magát egy Oasis-koncerten. A 29 éves, korábbi Trónok harca-sztár, akinek exférjétől, Joe Jonastól két lánya van, a négyéves Willa és a kétéves Delphine, nemrég elárulta, hogy egy estét a britpop legendák éppen zajló visszatérő turnéján töltött.
Sophie Turner, a Trónok harca egykori sztárja nemrég az Oasis visszatérő turnéjának egyik Wembley Stadion-beli koncertjén vett részt. A 29 éves színésznő fotókat és videókat osztott meg a közösségi médiában, amelyeken láthatóan jól érzi magát egy baráti társaságban. A poszt azonban nem mindenkinek tetszett, ugyanis egy kommentelő szerint Turner „elfelejtette”, hogy gyerekei is vannak, amiért elment szórakozni.
A színésznő nem hagyta szó nélkül a bírálatot, és visszaszólt: "Bocsánat, néha elfelejtem, hogy az emberek nem gondolkodnak. Szóval... képzeld... van ez az őrült dolog, amit közös felügyeletnek hívnak. Talán, de csak talán a gyerekek épp az apjukkal voltak aznap!"
Turner és Jonas 2023 szeptemberében jelentették be a válásukat, ami eleinte feszült jogi vitához vezetett. A későbbi megállapodás értelmében két lányuk, a négyéves Willa és a kétéves Delphine idejét egyenlően osztják meg az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között. A pár nyilatkozata szerint céljuk, hogy gyermekeik mindkét szülőnél szerető és stabil környezetben nevelkedjenek.
A METRO információi szerint bár a válás kezdetén voltak nézeteltérések, azóta a kapcsolatuk rendeződött, és mindketten elismerően beszélnek egymás szülői szerepéről. Joe Jonas több interjúban is kiemelte, hogy Turner remek példakép a lányaik számára, és hozzátette: szeretné, ha gyermekeik nyitott gondolkodású, magabiztos és szeretetteljes emberekké válnának.
