Szerelem a láthatáron! Ő rabolhatta el Jennifer Lopez szívét? - "Pont erre volt szüksége Ben Affleck után!"

Jennifer Lopez éppen új filmjén dolgozik, miközben felreppent a pletyka, hogy túl közel került brit kollégájához, Brett Goldsteinhez. A színésszel együtt dolgoznak az új romantikus vígjátékon, az Office Romance-en.
Ezek szerint, amit a vásznon fogunk látni, az valós és szenvedéllyel teli. Legalábbis erős kémiájuk sokak szerint kamerákon kívül is tapintható. Jennifer 2025-ben szakított volt férjével, Ben Affleckkel.
Nyílt titok volt a forgatáson, hogy van valami Brett és J-Lo között – már az elejétől kezdve nagyon jól kijöttek...
– mondta egy forrás. Majd hozzátette:
Nagyon közvetlenek voltak egymással, sokat érintették meg egymást és mindig nevettek. Mindenki azt gyanította, hogy összejöttek!
Egy másik bennfentes a The Sunnak azt mondta:
A záróbulin szinte végig egymásba voltak gabalyodva (...) Jennek pont erre volt szüksége Ben Affleck után!
A film hivatalos ismertetőjét a Netflix hétfőn osztotta meg egy Instagram-bejegyzésben.
Jennifer Lopez és Brett Goldstein játsszák a főszerepet a MUNKAHELYI ROMÁNC című filmben. Romantikus vígjáték egy titkos irodai románcról és két munkamániásról, akik akkor keverednek bajba, amikor elkezdenek a szívükkel gondolkodni.
– áll a leírásban. A film június 5-én debütál a Netflixen, amiben Jennifer egy Jackie Cruz nevű vezérigazgatót alakít, aki beleszeret egy új alkalmazottba, Daniel Blanchflowerbe, akit Brett játszik, írja a DailyMail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.