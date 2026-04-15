Szerelem a láthatáron! Ő rabolhatta el Jennifer Lopez szívét? - "Pont erre volt szüksége Ben Affleck után!"

Jennifer Lopez éppen új filmjén dolgozik, miközben felreppent a pletyka, hogy túl közel került brit kollégájához, Brett Goldsteinhez. A színésszel együtt dolgoznak az új romantikus vígjátékon, az Office Romance-en.

Ő rabolhatta el Jennifer Lopez szívét?

Ezek szerint, amit a vásznon fogunk látni, az valós és szenvedéllyel teli. Legalábbis erős kémiájuk sokak szerint kamerákon kívül is tapintható. Jennifer 2025-ben szakított volt férjével, Ben Affleckkel.

Nyílt titok volt a forgatáson, hogy van valami Brett és J-Lo között – már az elejétől kezdve nagyon jól kijöttek...

– mondta egy forrás. Majd hozzátette:

Nagyon közvetlenek voltak egymással, sokat érintették meg egymást és mindig nevettek. Mindenki azt gyanította, hogy összejöttek!

Egy másik bennfentes a The Sunnak azt mondta:

A záróbulin szinte végig egymásba voltak gabalyodva (...) Jennek pont erre volt szüksége Ben Affleck után!

A film hivatalos ismertetőjét a Netflix hétfőn osztotta meg egy Instagram-bejegyzésben.

Jennifer Lopez és Brett Goldstein játsszák a főszerepet a MUNKAHELYI ROMÁNC című filmben. Romantikus vígjáték egy titkos irodai románcról és két munkamániásról, akik akkor keverednek bajba, amikor elkezdenek a szívükkel gondolkodni.

– áll a leírásban. A film június 5-én debütál a Netflixen, amiben Jennifer egy Jackie Cruz nevű vezérigazgatót alakít, aki beleszeret egy új alkalmazottba, Daniel Blanchflowerbe, akit Brett játszik, írja a DailyMail.