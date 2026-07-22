Szabó Ádám gyerekéről vallott: „A kisfiunk pozitív irányba formálta a házasságunkat”

Szabó Jennifer és Szabó Ádám gyereke 2025. június elején született meg. A szülők egy éve elteltével is úsznak a boldogságban, hiszen a kisfiuk nemcsak szépen fejlődik, de napról napra egyre jobban rajzolódik ki a saját, egyedi személyisége is. Úgy érzik, elmondhatatlanul szerencsések, hiszen Ádin egy igazán különleges, tüneményes baba.

Szabó Jennifer és Szabó Ádám gyereke, Ádin

(Fotó: hot! magazin/Archív)

Szabó Ádám gyereke hatalmas boldogságot hozott a családba.

gyereke hatalmas boldogságot hozott a családba. Az énekes és harmonikaművész feleségével adott exkluzív interjút a hot! magazinnak.

Vajon kire hasonít jobban Szabó Ádám és Szabó Jennifer kisfia?

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Szabó Ádám gyereke nemrég töltötte be az egyéves kort

„Nemrég lett egyéves, de a szemében már most ott bujkál az a huncutság, amire mindig is vágytunk. Már a születése előtt arról beszélgettünk Jen­ni­vel, hogy ha fiunk lesz, egy vagány kis rosszcsontot szeretnénk. Úgy tűnik, az égiek pontosan teljesítették ezt a kívánságunkat, hisz később biztosan egy igazi csajozógép lesz belőle, mivel már most kacsingat a lányokra” – kezdte Ádám a hot!-nak.

Szabó Jennifer rögtön nevetve fűzte hozzá, hogy Ádin a csibészség ellenére rendkívül szófogadó kisbaba is egyben:

„Hál’ Istennek, sosem volt hasfájós, és mivel a fogai is elég későn jöttek, viszonylag jól alszik. Éjszaka ugyan egyszer fel szokott ébredni, de tíz perc után vissza is alszik. Az evésben sem válogatós, mindent megeszik, ami létezik. Édességet és cukros dolgokat viszont egyelőre egyáltalán nem adunk neki, ezeket most még gyümölcsökkel helyettesítjük. Nagyon jó fiú, mert bár látja, hogy mi eszünk édességet, nincs benne az a kíváncsiság, hogy odajöjjön és elvegye; tényleg csak azt eszi meg, amit elé teszünk, de abból az összeset”

Szabó Ádám és Jennifer személyisége is visszatükröződik Ádinban

Ahogy Ádin nő, egyre jobban látni rajta, mennyire hasonlít a szüleire. Az édesanya szerint a kisfiú személyiségében mindkét szülő legjellemzőbb vonásai ott rejlenek.

„Egy végtelenül jóságos, bújós kisfiú, pont úgy, mint az apukája. Ha viszont valami felbosszantja, azonnal kibújik belőle az én tüzes, hevesebb természetem is” – fogalmazott Jennifer.