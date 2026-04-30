KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzasztó dolgot jelentett be a népszerű influenszer: nem működik a kemoterápia

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 17:35
A betegségre nincs hatással a kemoterápia. Az influenszer borzasztó időszakot él át.

Sydney Towle népszerű influenszer őszinte és fájdalmas vallomásban számolt be arról, hogy legutóbbi vizsgálatai szerint a kemoterápia már nem hat a szervezetére.

Fotó:  Unsplash

Nem javul az influenszer állapota

A 26 éves Sydney Towle egy kórházi szobából jelentkezett be követőinek április 28-án közzétett videójában. A TikTokon több mint 900 ezer ember által követett tartalomkészítő elérzékenyülve osztotta meg, hogy az orvosai szerint a kezelések nem hozták a várt eredményt.

Sajnos a kemoterápia megint nem működik. Minden megnőtt

 – mondta a videóban, utalva arra, hogy a daganatok a kezelések ellenére tovább terjedtek.

A fiatal nőt 23 éves korában diagnosztizálták kolangiokarcinómával, egy ritka epeúti daganattal. A mostani bejelentkezésében elmondta, hogy ennek ellenére az orvosai folytatják a kezelést, és egy új klinikai kísérlet részeként műtétet végeznek rajta. A beavatkozás során az egyik daganatából vesznek mintát, amelyet laboratóriumban vizsgálnak tovább. A cél, hogy immunsejteket izoláljanak, majd ezeket felszaporítsák és később terápiás célokra használják fel. 

Towle elmondása szerint a folyamat körülbelül két hónapot vesz igénybe. Ha sikerrel jár, akár 80 százalék esély is lehet arra, hogy az így előállított sejtek segíthetnek a betegség kezelésében. A következő időszak azonban különösen nehéznek ígérkezik, mivel addig is olyan kezelést kell találni, amely kordában tartja a betegséget. 

Ez nagyon nehéz, mert úgy érzem, már mindent kipróbáltam

 – fogalmazott.

A videóban arról is beszélt, hogy bár próbál bizakodó maradni, komoly félelmekkel küzd. „Azt érzem, minden rendben lesz, de közben nagyon félek, hogy mégsem” – mondta könnyeivel küszködve. Hozzátette, hogy az elmúlt időszak különösen értékes volt számára: sok időt tölthetett utazással és szeretteivel. Elmondása szerint az április az egyik legszebb hónap volt az életében, és szeretné, ha még sok hasonló élményben lehetne része – írja a People.

@sydtowle

It’ll all be ok

♬ original sound - syd

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
