Két évnyi rákkezelés után végre jó hírt kapott – alig egy nappal később az orvos bevallotta a döbbenetes hibát

Sydney Towle, a 26 éves amerikai influenszer két éve dokumentálja ritka és agresszív epeúti rákkal folytatott küzdelmét. December 3-án azonban olyan érzelmi hullámvasútba került, amelyet még ő sem tudott feldolgozni.

Sydney Towle rákkal küzd. A fiatal influenszerrel döbbenetes hírt közölt az orvosa Fotó: YouTube

Hatalmasat hibáztak az orvosok: rossz eredményt kapott a rákbeteg lány

Egy TikTok-videóban boldogan számolt be róla: a legfrissebb vértesztje állítólag negatív lett a tumor DNS-re.

„Az onkológusom ma először gratulált nekem”

– írta a videóra, amelyben mosolyog, miközben Billy Joel Piano Man című dala szól. Sydney úgy érezte, végre működik a klinikai vizsgálatban kapott kezelése.

Néhány órával később azonban újabb videót osztott meg – ezúttal sírva. Kiderült: az orvosa tévedett. A lelete valójában pozitív lett, ráadásul a tumorszint jóval magasabb volt, mint korábban. Más páciens eredményeit töltötték fel az ő neve alá.

Sydney elmondása szerint a vérvétel napján egy másik beteg adatait rögzítette tévedésből az adminisztráció. Az onkológusa bevallotta: „soha nem történt még ilyen”, és nagyon sajnálja a történteket. Azt is elismerte, hogy át kellett volna néznie a leleteket, mielőtt személyesen közölte a jó hírt.

A fiatal nő ennek ellenére nem hibáztat senkit.

„Az emberek hibáznak. Egyedül magamra vagyok dühös, mert tudtam, hogy ez túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen… de annyira szerettem volna elhinni”

– mondta könnyek között.

Sydney 2023 óta él együtt a diagnózisával, és azóta is több mint 865 ezer követőjével osztja meg őszinte, megrendítő és bátor beszámolóit a betegségről, derül ki a People cikkéből.