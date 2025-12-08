Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Két évnyi rákkezelés után végre jó hírt kapott – alig egy nappal később az orvos bevallotta a döbbenetes hibát

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 06:30
betegségTikTok
Elképesztő hiba. Orvosa tévedése a mennyországból a pokolba küldte a fiatal lányt.

Sydney Towle, a 26 éves amerikai influenszer két éve dokumentálja ritka és agresszív epeúti rákkal folytatott küzdelmét. December 3-án azonban olyan érzelmi hullámvasútba került, amelyet még ő sem tudott feldolgozni.

Sydney Towle rákkal küzd
Sydney Towle rákkal küzd. A fiatal influenszerrel döbbenetes hírt közölt az orvosa  Fotó: YouTube

Hatalmasat hibáztak az orvosok: rossz eredményt kapott a rákbeteg lány

Egy TikTok-videóban boldogan számolt be róla: a legfrissebb vértesztje állítólag negatív lett a tumor DNS-re. 

„Az onkológusom ma először gratulált nekem” 

– írta a videóra, amelyben mosolyog, miközben Billy Joel Piano Man című dala szól. Sydney úgy érezte, végre működik a klinikai vizsgálatban kapott kezelése.

Néhány órával később azonban újabb videót osztott meg – ezúttal sírva. Kiderült: az orvosa tévedett. A lelete valójában pozitív lett, ráadásul a tumorszint jóval magasabb volt, mint korábban. Más páciens eredményeit töltötték fel az ő neve alá.

Sydney elmondása szerint a vérvétel napján egy másik beteg adatait rögzítette tévedésből az adminisztráció. Az onkológusa bevallotta: „soha nem történt még ilyen”, és nagyon sajnálja a történteket. Azt is elismerte, hogy át kellett volna néznie a leleteket, mielőtt személyesen közölte a jó hírt.

A fiatal nő ennek ellenére nem hibáztat senkit. 

„Az emberek hibáznak. Egyedül magamra vagyok dühös, mert tudtam, hogy ez túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen… de annyira szerettem volna elhinni”

 – mondta könnyek között.

Sydney 2023 óta él együtt a diagnózisával, és azóta is több mint 865 ezer követőjével osztja meg őszinte, megrendítő és bátor beszámolóit a betegségről, derül ki a People cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu