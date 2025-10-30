Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszatérhet a Skarlát Boszorkány? Elizabeth Olsen nagyon szeretné!

Elizabeth Olsen
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 16:15
marvelDoctor Strange az őrület multiverzumában
Sokan gondolták méltatlannak Wanda Maximoff végzetét a legutóbbi Doctor Strange filmben. Elizabet Olsen, ha tehetné, már holnap felöltené a vörös ruhát.

Elizabeth Olsen vitathatatlanul legikonikusabb szerepe a Skarlát Boszorkány. A karakter először az Amerika Kapitány: A tél katonája stáblista utáni jelenetében tűnt fel, de az első komolyabb szerepe a Bosszúállók: Ultron korában volt. Olyan népszerűségnek örvendett, hogy végül saját sorozatot is kapott az igazán elborult WandaVízió formájában, egész addig a pontig, hogy a legutóbbi Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmben kvázi kiírták őt az MCU-ból... vagy mégsem?

Elizabeth Olsen
Elizabeth Olsen karaktere Thanost is jól elgyepálta, olyan szinten kemény (Fotó: Marvel)

Mindenesetre Elizabeth Olsen még nem engedte el Wanda Maximoff szerepét

A korábban említett Doctor Strange filmben a Skarlát Boszorkány főgonosz szerepében tűnt fel, miképpen a multiverzum egyensúlyát bolygatta fel azért, hogy a gyerekeivel együtt lehessen. Némi excesszív erőszak és megszámlálhatatlan gyilok után viszont szembesül helyzete kilátástalanságával, és elpusztítja a sötét mágiával bíró templomot, melynek romjai beterítették őt. A filmet követően egy hivatalos, Marvel által kiadott filmes idővonal is megerősítette a karakter tragikus végzetét. 

Olsen jól érzékelhetően hozzánőtt a szerepéhez, ami talán nem is akkora csoda, hisz olyannyira egybeforrt a szerepével, mint Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth és a többi MCU színész. Legutóbb az inStyle-nak adott interjújában a szerepéről faggatták a színésznőt. Olsen mindenesetre még a korábbiak után sem biztos abban, hogy Wanda halott a Marvel univerzumon belül és hangot adott annak, hogy ismét visszatérne a Marvel filmes univerzumba, hogy újraélje a forgatások élményeit:

Nagyon vicces volt. Felnőtt emberekként olyanok voltunk, mint a gyerekek a játszótéren. Repkedtünk. A kezünkből lőttünk ki dolgokat. Plusz, ő egy olyan karakter, akihez már oly sokszor visszatértem 10 év alatt. Szerintem érthető, hogy végeztek vele, hogy hiányzik és hogy vissza akarom hozni. Azonnal ugranék a lehetőségre, hogy eljátszhassam.

— áradozott izgalommal a színésznő.

Wanda egyébként egy különálló történetszálon, a Marvel zombik című minisorozatban is feltűnt és itt szintén Olsen adta a karakter hangját, ebben a kifordított mellékszálban. Az interjú egy viccesebb pillanatában viszont Elizabeth Olsen bevallotta, hogy ennek a felvételére egyáltalán nem emlékszik.

Visszatérhet a Skarlát Boszorkány?

A rövid válasz: talán. Wanda Maximoff karaktere igazi közönségkedvenc volt és sokan méltatlannak gondolták a kritikailag alulmaradt filmben látott végzetét és Olsen is örülne, ha vissza tudna térni Wandaként. Igazából látszólag minden adott ahhoz, hogy megkapja a Bobby Ewing kezelést és visszahozzák a halálból. A Marvel történetei egyébként is meseszerűek, ahol bármi megmagyarázható és átalakítható. Ha holnap azt hozhatnánk le, hogy a Skarlát Boszorkány visszatér, az nem lepne meg különösebben senkit, de mégis nagy rajongás övezné a hírt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu