Visszatérhet a Skarlát Boszorkány? Elizabeth Olsen nagyon szeretné!

Elizabeth Olsen vitathatatlanul legikonikusabb szerepe a Skarlát Boszorkány. A karakter először az Amerika Kapitány: A tél katonája stáblista utáni jelenetében tűnt fel, de az első komolyabb szerepe a Bosszúállók: Ultron korában volt. Olyan népszerűségnek örvendett, hogy végül saját sorozatot is kapott az igazán elborult WandaVízió formájában, egész addig a pontig, hogy a legutóbbi Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmben kvázi kiírták őt az MCU-ból... vagy mégsem?

Elizabeth Olsen karaktere Thanost is jól elgyepálta, olyan szinten kemény (Fotó: Marvel)

Mindenesetre Elizabeth Olsen még nem engedte el Wanda Maximoff szerepét

A korábban említett Doctor Strange filmben a Skarlát Boszorkány főgonosz szerepében tűnt fel, miképpen a multiverzum egyensúlyát bolygatta fel azért, hogy a gyerekeivel együtt lehessen. Némi excesszív erőszak és megszámlálhatatlan gyilok után viszont szembesül helyzete kilátástalanságával, és elpusztítja a sötét mágiával bíró templomot, melynek romjai beterítették őt. A filmet követően egy hivatalos, Marvel által kiadott filmes idővonal is megerősítette a karakter tragikus végzetét.

Olsen jól érzékelhetően hozzánőtt a szerepéhez, ami talán nem is akkora csoda, hisz olyannyira egybeforrt a szerepével, mint Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth és a többi MCU színész. Legutóbb az inStyle-nak adott interjújában a szerepéről faggatták a színésznőt. Olsen mindenesetre még a korábbiak után sem biztos abban, hogy Wanda halott a Marvel univerzumon belül és hangot adott annak, hogy ismét visszatérne a Marvel filmes univerzumba, hogy újraélje a forgatások élményeit:

Nagyon vicces volt. Felnőtt emberekként olyanok voltunk, mint a gyerekek a játszótéren. Repkedtünk. A kezünkből lőttünk ki dolgokat. Plusz, ő egy olyan karakter, akihez már oly sokszor visszatértem 10 év alatt. Szerintem érthető, hogy végeztek vele, hogy hiányzik és hogy vissza akarom hozni. Azonnal ugranék a lehetőségre, hogy eljátszhassam.

— áradozott izgalommal a színésznő.

Wanda egyébként egy különálló történetszálon, a Marvel zombik című minisorozatban is feltűnt és itt szintén Olsen adta a karakter hangját, ebben a kifordított mellékszálban. Az interjú egy viccesebb pillanatában viszont Elizabeth Olsen bevallotta, hogy ennek a felvételére egyáltalán nem emlékszik.