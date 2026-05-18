Percek választották el a haláltól: a ChatGPT-nek köszönheti életét egy sofőr

Diana Hurtado elmondása szerint a ChatGPT-nek köszönheti az életét, miután a mesterséges intelligencia helyesen diagnosztizálta és arra ösztönözte, hogy azonnal kérjen segítséget.

Így mentett életet a ChatGPT

Hurtado 2025. augusztus 1-jén került bajba, amikor stroke-ot kapott. Az akkor 30 éves Uber-vezető hirtelen zsibbadást érzett teste egyik oldalán, miközben az autó volánja mögött ült.

Amikor a keze és az arca is elzsibbadt, a ChatGPT-től kért segítséget, és a mesterséges intelligencia stroke-gyanúját vetette fel, majd sürgette, hogy hívja a mentőszolgálatot. A nő telefonon tárcsázta a mentőket, miközben a legközelebbi sürgősségi osztály felé hajtott, ahol azonnali ellátást kapott.

Később kiderült, hogy az állapotot egy vérrögökhöz kapcsolódó genetikai mutáció okozta.

Azt mondták, hogy ha tovább késleltetem a hívást, elájulhattam volna az autóban és meghalhattam volna

- mondta Hurtado.

A nő azóta agyműtéten esett át, és jelenleg is fizikoterápiára jár, miközben azon dolgozik, hogy visszanyerje karja mozgékonyságát és újra megtanuljon járni. Hozzátette, hogy a fizikai következmények mellett az esemény érzelmi feldolgozása is nehéz.

Csak 30 éves voltam, és sokan azt gondolják, hogy a stroke csak az idősek betegsége

- mondta.

Hurtado szerint ezért is fontos a tünetek ismerete és a gyors reagálás. Idegsebésze elmondta, hogy rendkívül szerencsés, mert viszonylag kevés maradandó károsodással úszta meg az esetet - írja a People.