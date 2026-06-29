Vége! Courteney Cox több, mint 10 év után szakított párjával

Több, mint egy évtized után véget ért Courteney Cox és Johnny McDaid kapcsolata. És bár a Jóbarátok sztárja és a Snow Patrol énekese korábban többször is átvészelték a nehéz időszakokat, most végleg úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják.

Courteney Cox és Johnny McDaid több, mint 10 év együttlét után szakítottak

(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Courteney Cox és Johnny McDaid több, mint 10 év együttlét után szakítottak

több, mint 10 év együttlét után szakítottak A Jóbarátok sztárja 2013-ban, egy házibulin ismerte meg a Snow Patrol énekesét

2013-ban, egy házibulin ismerte meg a énekesét 2015-ben már egyszer szakítottak, de egy évvel később újra összejöttek.

Courteney Cox nem először szakított az énekessel

Courteney Cox és Johnny McDaid 10 év után úgy döntöttek, hogy végleg külön utakon folytatják. A Daily Mail információi szerint a szakítás békés körülmények között történt, és nem egy hirtelen vita vagy botrány áll a háttérben. A lapnak nyilatkozó forrás szerint a kapcsolat az elmúlt időszakban fokozatosan megváltozott, és végül mindketten úgy érezték, hogy nem együtt kívánják folytatni az életüket.

Ez nem volt egy csúnya szakítás. Egyszerűen eljutottak arra a pontra, hogy már teljesen különböző életet élnek.

Továbbá hozzátette, hogy a két híresség a szakítás után is jóban maradtak.

Johnny hihetetlenül nagyra tartja Courteney-t. Nagyon mély kapcsolatuk volt, és továbbra is baráti viszonyban vannak egymással. Remek barátok, és nagyon törődnek egymással.

A hatalmas távolság volt a fő probléma

A bennfentes szerint a legfőbb probléma a kettejük közötti hatalmas távolság volt. Amíg a Jóbarátok sztárja Los Angeles-ben producerként és színésznőként dolgozik különböző projekteken, a Snow Patrol énekese ideje nagy részében Londonban tartózkodik. És bár éveken át sikeresen működtették a kontinenseket átívelő kapcsolatot, egyre nehezebben tudták összehangolni a munkát és a magánéletet.

Courteney Cox és Johnny McDaid egy házibulin ismerkedtek meg egymással

(Fotó: Chase Rollins/Northfoto)

Courteney Cox és Johnny McDaid kapcsolata

Courteney Cox és Johnny McDaid 2013-ban ismerkedtek meg a közös barátaiknak köszönhetően. A Jóbarátok Monica-jaként világhírűvé vált színésznő akkor már túl volt egy fájdalmas váláson David Arquette-tel, akivel közös lányukat, Cocót is nevelték. A Snow Patrol énekese mellett azonban ismét megtalálta a boldogságot. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult: 2014-ben eljegyezték egymást, a rajongók pedig biztosra vették, hogy hamarosan összeházasodnak. Az esküvő végül nem valósult meg, ugyanis nem sokkal az eljegyzés után szakítottak. De nem sokáig bírták külön, néhány hónappal később újra egymásra találtak. A kibékülést követően pedig teljesen átértékelték a kapcsolatukat: nem sürgették a házasságot, és nem érezték szükségét annak sem, hogy folyamatosan együtt éljenek. Kapcsolatukat pedig egészen mostanáig sikerült is fenntartaniuk.