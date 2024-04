Alig ismert magára: a mai napig bánja szépészeti beavatkozásait a Jóbarátok sztárja

Gyakorlatilag a reflektorfényben nőtt fel Courteney Cox, aki az első nagy áttörését azután érte el, miután szerepelt Bruce Springsteen Dancing In The Dark című dalának videoklipjében, a valódi hírnevet viszont a Jóbarátok című sorozatnak köszönheti, amely ma is nagy népszerűségnek örvend. A nagy hírnév azonban hatalmas nyomással is járt: a színésznő elmondása szerint sokszor vizsgálta kritikus szemmel a külsejét, és őszintén vallott a korábbi szépészeti beavatkozásairól is, amelyek során töltőanyagot helyeztek az arcába.

Courteney Cox / Fotó: (YouTube)

Courteney Cox 2023 márciusában a Gloss Angeles podcast során számolt be a szépségrutinja legjobb és legrosszabb lépéseiről: ekkor beismerte, utólag már azt kívánja, bárcsak soha ne töltette volna fel az arcát.

Belenézel a tükörbe, és azt mondod: ó, ez jól néz ki. Te ezt gondolod, és nem veszed észre, hogy a külső szemlélő számára ez hogyan fest, aztán egyre több töltőanyagot használsz

- magyarázta el a színésznő, majd hozzátette, a mai napig ledöbben az évekkel ezelőtt róla készült fotóktól.

Nézem azokat a képeket magamról azokból az időkből, amikor azt gondoltam, jól nézek ki, és egyszerűen nem akarom elhinni!

- mondta Courteney Cox, aki később eltávolíttatta a töltőanyagot az arcából: ezt követően úgy nyilatkozott, máris sokkal jobban érzi magát a bőrében.

Azt hiszem, most már jobban hasonlítok arra, aki valaha voltam

- idézte a színésznőt az Unilad.