Fájdalmas gyász: Meghalt a Chelsea legendás góllövője

84 éves korában elhunyt Bobby Tambling, a Chelsea labdarúgóklub legendás csatára. A klub korábbi rekordere hosszan tartó betegség után, otthonában hunyt el az írországi Cork megyében.

Gyászol a Chelsea.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Chelsea legendától búcsúznak

Tambling 1959-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be a Chelsea első csapatában a West Ham United ellen. Már első mérkőzésén betalált, ezt követően pedig több mint egy évtizeden át meghatározó szereplője volt a londoni együttesnek. A támadó 11 év alatt 370 mérkőzésen lépett pályára a Chelsea színeiben, és 202 gólt szerzett. Ezzel évtizedeken keresztül ő tartotta a klub gólszerzési rekordját, amelyet később Frank Lampard döntött meg. Tambling ugyanakkor továbbra is rekordtartó maradt egy mérkőzésen szerzett góljainak számát tekintve, miután 1966-ban öt alkalommal talált be az Aston Villa ellen.

Pályafutása során részese volt a Chelsea 1965-ös Ligakupa-győzelmének, valamint az 1967-es FA-kupa-döntőbe jutásnak is. A londoni éveket követően több ír klubban futballozott, köztük a Cork Celtic, a Waterford, a Shamrock Rovers és a Cork Alberts csapatában. Játékoskarrierje lezárása után edzőként is dolgozott. A Chelsea történetében betöltött szerepét a klub több alkalommal is elismerte. A centenáriumi év alkalmából beválasztották a klub minden idők legjobb csapatába, nevét pedig a Stamford Bridge stadion egyik emlékfalán is megörökítették.

Frank Lampard 2013-ban döntötte meg Tambling gólszerzési rekordját. A két klubikon között az évek során jó kapcsolat alakult ki, Lampard később Bobby Tambling önéletrajzi könyvének előszavát is megírta. A Chelsea közleményben búcsúzott korábbi játékosától, részvétét fejezve ki családjának és barátainak. Egykori klubja, a Crosshaven szintén megható szavakkal emlékezett rá, kiemelve, hogy egész életében megmaradt a futball iránti szenvedélye, derül ki a Daily Mail cikkéből.