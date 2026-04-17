„A Liverpool bocsánatkéréssel tartozik neki” - Mindenki Szoboszlait sajnálja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 09:30
A nyolcadik profi szezonjában marad először trófea nélkül. Szoboszlai Dominik sikersorozatának végét sokan az edzője nyakába varrják.
Felnőtt pályafutása során, 2018 óta először zárja egy futballszezonját rangos trófea nélkül Szoboszlai Dominik, miután a Premier League-bajnoki címvédésről lemaradó Liverpool az angol Ligakupa és FA-kupa után a Bajnokok Ligájából is kiesett.

Nem Szoboszlai Dominikon múlt, hogy idén nem gyarapodik a Liverpool trófeáinak a száma / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai az osztrák Red Bull Salzburggal (2018-21) négyszer nyert bajnokságot és háromszor kupát; a német RB Leipzig játékosaként (2021-23) kétszeres kupagyőztes lett; a Poolnál töltött első szezonját a Ligakupa, a másodikat pedig a bajnoki cím megnyerésével koronázta meg. Idén viszont minden sorozatban hoppon marad.

A bámulatos sikersorozat végéről beszámoló cikkek hozzászólóinak többsége – persze vérmérséklettől és klubszimpátiától függően – Arne Slot liverpooli vezetőedzőt, vagy általában a Liverpoolt okolja azért, hogy a csapat magyar legjobbja (Szoboszlait eddig négyszer választották meg a hónap játékosának) ezúttal trófea nélkül marad.

"Köszönje meg Slotnak";

"Pedig kihajtotta a szívét idén"

"Ez az Arne Slot-effektus";

"A Liverpool meg sem érdemli ezt a srácot";

"Félek, itthagy minket, amint lehetősége lesz rá";

"A Real Madridba kéne jönnie, ez való neki";

"A Liverpool bocsánatkéréssel tartozik Szobónak" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek a közösségi oldalakon.

Szoboszlaiék legközelebb vasárnap (15.00, tv: Spíler 1) a városi rivális Everton vendégei lesznek a Mersey-parti derbin.

A Premier League állása 32 forduló után:

  1. Arsenal 70 pont
  2. Manchester City 64
  3. Manchester United 55 (57-45)
  4. Aston Villa 55 (43-38)
  5. Liverpool 52

A Liverpool-PSG (0-2) BL-visszavágó összefoglalója:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
