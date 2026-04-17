„A Liverpool bocsánatkéréssel tartozik neki” - Mindenki Szoboszlait sajnálja

Felnőtt pályafutása során, 2018 óta először zárja egy futballszezonját rangos trófea nélkül Szoboszlai Dominik, miután a Premier League-bajnoki címvédésről lemaradó Liverpool az angol Ligakupa és FA-kupa után a Bajnokok Ligájából is kiesett.

Szoboszlai az osztrák Red Bull Salzburggal (2018-21) négyszer nyert bajnokságot és háromszor kupát; a német RB Leipzig játékosaként (2021-23) kétszeres kupagyőztes lett; a Poolnál töltött első szezonját a Ligakupa, a másodikat pedig a bajnoki cím megnyerésével koronázta meg. Idén viszont minden sorozatban hoppon marad.

A bámulatos sikersorozat végéről beszámoló cikkek hozzászólóinak többsége – persze vérmérséklettől és klubszimpátiától függően – Arne Slot liverpooli vezetőedzőt, vagy általában a Liverpoolt okolja azért, hogy a csapat magyar legjobbja (Szoboszlait eddig négyszer választották meg a hónap játékosának) ezúttal trófea nélkül marad.

Szoboszlai Dominik többet érdemelne

"Köszönje meg Slotnak";

"Pedig kihajtotta a szívét idén"

"Ez az Arne Slot-effektus";

"A Liverpool meg sem érdemli ezt a srácot";

"Félek, itthagy minket, amint lehetősége lesz rá";

"A Real Madridba kéne jönnie, ez való neki";

"A Liverpool bocsánatkéréssel tartozik Szobónak" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek a közösségi oldalakon.

Szoboszlaiék legközelebb vasárnap (15.00, tv: Spíler 1) a városi rivális Everton vendégei lesznek a Mersey-parti derbin.