„Vacsorázni mentem David és Victoria Beckhammel – Victoria viselkedése sokkolná az embereket”

Védelmébe vette Victoria Beckhamet Wayne Rooney. A Manchester United élő legendája egy podcast során ugyanis egy vacsorára emlékezett vissza, amelyet a Spice Girl énekesnőjével és férjével, David Beckhammel töltött együtt. Rooney, aki hat évig volt Beckham válogatottbeli csapattársa, 2004-ben csatlakozott a Unitedhez, egy évvel azután, hogy Beckham a Real Madridhoz igazolt, de 2003-ban már együtt szerepeltek az angol válogatottban, amikor Rooney az Everton játékosaként bemutatkozott a nemzeti csapatban. Így pedig elkerülhetetlen volt, hogy Rooney Victoriát is megismerje.

Elmondása szerint sokakat meglepne Victoria humora Fotó: XNY/Star Max / Getty Images

Az egykori focista a BBC The Wayne Rooney Show című podcastjában mesélte el, hogy egy alkalommal Beckham spanyolországi otthonába hívták vacsorára, ahol több más angol játékos, köztük Frank Lampard is jelen volt:

Emlékszem, évekkel ezelőtt meghívást kaptunk Becksékhez vacsorára. Ott voltam én, Lamps (Frank Lampard) és még pár játékos. Elmentünk a házához Coleennel, mi még csak 19 évesek lehettünk. Körbevezetett minket a házban, én kinyitottam egy ajtót, és véletlenül beütöttem a fejét a legidősebb fiának, Brooklynnak, aki sírni kezdett. Gondoltam magamban: "Jézusom…’"

- emlékezett vissza Rooney hozzátéve, Victoria nagyszerű személyiség, pont mint a férje:

David nagyszerű srác, Victoria pedig egy igazán kedves és vicces nő. Sokkal viccesebb, mint azt bárki gondolná.

De Beckham egy másik kollégájának fia, Carlos Pavón Jr. is elismerően nyilatkozott a divatikonról:

Az egyik fiának születésnapi bulija volt egy hatalmas parkban, tele ugrálóvárakkal, és ott volt az egész csapat, az egész család. Én az egyik fiával ugráltam, amikor egyszer csak észrevettem, hogy bejött az anyukája, Victoria. Elkezdett velünk ugrálni, én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy nem nem hiszem el, hogy Victoria Beckhammel ugrálok

- idézte őt a Mirror.