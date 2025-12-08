Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Őrült elmélet: John Travolta 1991-ben meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 12:30
Igaz lenne? John Travolta valóban régóta halott?

Két dolog vehető biztosra a sztárok kapcsán: az egyik, hogy egy idő után bizonyosan megjelenik mindegyikről valamilyen őrült összeesküvés-elmélet, a másik pedig, hogy legalább egyszer a karrierje során halálhírét keltik. Nos, John Travolta együtt hozta össze a kettőt.

John Travolta, akit a teória szerint 1991 óta Roy Black alakít
Az összeesküvés elmélet szerint nem John Travolta szerepel a fotón, hanem a helyét átvevő Roy Black   Fotó: Photo12 via AFP

Avril Lavigne egy őrült pletyka szerint bő két évtizede, 2003 óta halott: gyakorlatilag az első lemezét követően vesztette életét, azóta pedig egy hasonmása vette át a helyét. A világhírű rapper Eminemet pedig 2006 óta helyettesíti egy robot, ami egy interjú során le is buktatta magát – már ugyancsak egy hajmeresztő elmélet szerint. És akkor el is jutottunk Travoltáig: a táncoslábú sztár egy meredek elmélet szerint még 1991-ben életét vesztette, azaz egy imposztor volt az, aki visszatért a Ponyvaregénynek köszönhetően, és azóta akciósztár lett olyan filmekkel, mint az Ál/Arc vagy épp a Kardhal.

John Travolta meghalt? Évtizedek óta más játssza a szerepét?

Kétségtelen, hogy Travolta karrierje igen fényesen indult az olyan filmekkel, mint a Grease vagy a Szombat esti láz, után azonban lejtmenetbe került. Aztán jött Quentin Tarantino, aki felajánlott neki egy főszerepet az 1994-es Ponyvaregényben, amiért utána komolyabbnál komolyabb díjakra jelölték: még Oscarra és Golden Globe-ra is esélyes volt. Vagy mégsem?

A teória szerint Travolta 1991-ben életét vesztette, onnantól pedig egy német táncdalénekes, Roy Black (polgári nevén Gerhard Höllerich) vette át a helyét. A színészre kísértetiesen hasonlító Black hivatalosan 1991-ben vesztette életét szívelégtelenség következtében. A konteóhívők szerint azonban csak megrendezte a halálát, hogy átvehesse a Grease sztárjának helyét, aki viszont valamilyen rejtélyes körülmény következtében, titokban elhunyt.

a teória ugyanakkor nem ad arra magyarázatot, miként vesztette életét Travolta, sem arra, hogy a hasonlóságot leszámítva miként keveredett bele Roy Black a “szerepcserébe”...

