Bizarr összeesküvés: két évtizede halott a popsztár, csak senki nem tud róla

Azt mondják, akkor lesz valaki igazán nagy sztár, ha legalább egyszer elterjed róla az álhír, miszerint elhunyt. Nos, Avril Lavigne garantáltan szupersztár, ugyanis kétszer is meghalt – legalábbis az összeesküvés-elméletek gyártói szerint. Most az első "Avril Lavigne halott" pletykát elevenítenénk fel, mely szerint az énekesnő nem csak hogy nincs köztünk, de egy hasonmással helyettesítették több mint két évtizeddel ezelőtt, aki azóta is gyártja a slágereket a pop-rocker nevében.

Avril Lavigne egy 2024-es fellépésen Fotó: AFP

Avril Lavigne halott, és egy cseppet sem élvezi

Nos, a teória szerint kiadója még a sztársága kezdetén fogadott egy dublőrt a fiatal énekesnő mellé, hogy megtévesszék a paparazzikat. Melissa Vandella azonban hamarosan sokkal több lett, mint egyszerű hasonmás, amikor Avril váratlanul életét vesztette 2003-ban, nem sokkal első lemeze megjelenését követően. Állítólag ekkor döntött úgy a kiadó: Lavigne túl nagy sztár ahhoz, hogy lemondjanak róla, így megbízták Melissát, hogy helyettesítse őt véglegesen.

Avril 2003-ban (balra) és 2004-ben (jobbra). Az összeesküvés-hívők szerint a jobb oldali fotón már nem is ő látható Fotó: WALTER BIERI

A konteóhívők szerint már Avril Lavigne 2004-es, Under My Skin című albumán is számos rejtett utalás található a cserére, emellett egy promóciós fotózáson a "Melissa" felirat is felfedezhető Avril kezén, ami szerintük bizonyosan a cserére utal. Ráadásul – állítják – 2003. és 2004. között radikálisan megváltozott a sztár kinézete, stílusa, és még az anyajegyei is "elvándoroltak". A dalokban elrejtett üzenetek pedig maga Melissa segélykiáltásai, aki az első pillanattól kezdve bűntudatot érez a helyzet miatt.