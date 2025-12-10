"Jelenleg küszködik" - Már Ariana Grande családja is aggódik az énekesnőért

Már a családtagokat is aggodalmukat fejezték ki Ariana Grande miatt, miután az énekesnő az utóbbi időben rengeteget fogyott, és attól tartanak, hogy egyáltalán nincs jó egészségi állapotban. A rajongók még korábban felfigyeltek a változásra, kivált, miután a Wicked második részének bemutatását követően a színésznő-énekesnő ismét a reflektorfénybe került.
A popsztár a közelmúltban visszavágott azoknak, akik folyamatosan a külsejére tesznek megjegyzéseket - még ha ezt inkább az aggodalom, semmint a kritikus szándék vezérli -, amikor megosztotta egy korábbi interjúját, amiben a fogyásáról is beszélt.
A mai társadalomban van egyfajta kényelmesség, aminek egyáltalán nem lenne szabadna léteznie – megjegyzések mások külsejéről, megjelenéséről, arról, mit gondolnak arról, hogy mi zajlik a háttérben, vagy az egészségükről, esetleg arról, ahogy előadják magukat... És ez szerintem nagyon veszélyes
- mondta el akkor az énekesnő, nemrég azonban néhány családtagja is aggodalmát fejezte ki: egyikük elmondta, hogy Ariana nem viselte jól a Wicked 2. sajtóturnéját. Több minden nyomasztotta őt, kezdve azzal, amikor egy férfi, Johnson Wen megtámadta őt a vörös szőnyegen, egészen addig, hogy az emberek folyamatosan kommentálták a külsejét az interneten.
Jelenleg küszködik. Egyáltalán nincs jó egészségi állapotban, és ezt ő tudja is. Mindenki tudja a környezetében. A szorongása az egekbe szökött. Túlhajtotta magát, és a repedések elég gyorsan elkezdtek meglátszani
- mondta el a családtag, a Mirror beszámolója szerint. Hozzátette, szerencsére az énekesnőt egy támogató közeg veszi körbe, olyan emberekkel, akik arra biztatják, hogy törődjön jobban a mentális jólétével.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Ariana Grandét a Wicked 2. szingapúri premierjén támadta meg Johnson Wen, avagy, ahogy a közösségi médiában ismerik, Pjyama Man, aki nem egyszer keltett már hasonló botrányt. A férfi átugrotta a barikádot, miközben a Wicked szereplői végigvonultak az Óz nyomán sárga szőnyegen, majd odarohant az énekesnőhöz és megragadta a vállánál fogva. Cynthia Erivo, a Wicked másik főszereplője lépett közbe, és lökte el a kolléganőjétől a férfit, akit a tettéért később kilenc nap börtönbüntetésre ítéltek. Egy forrás akkoriban úgy nyilatkozott, a történtek ismét felszínre hozták Ariana poszttraumás stressz szindrómáját (PTSD), amellyel a 2017-es manchesteri koncertjén történt, 22 halálos áldozatot követelő terrortámadás óta küszködik.
