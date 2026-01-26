Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
„Nagyon sok emberre hozták rá a frászt” – Főszereplői kínos viselkedése miatt nem kapott Oscar-jelölést a Wicked?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 19:35
A múlt héten lehullt a lepel a 2026-os év Oscar-jelöltjeiről. A nomináltak között akadt számos meglepetés is, melyek közül a legnagyobb egyértelműen a Wicked mellőzése volt. Most viszont kiderült, miért nem kapott egyetlen jelölést sem Ariana Grande musicale, és igen, ebben az énekes-színésznő keze is alaposan benne van.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ahogy a 2024-es év vége, úgy az előző esztendő befejezése is a Wicked körül forgott. Ám amíg Jon M. Chu varázslatos musicalének első felvonása körül csakis pozitív értelemben volt nagy felhajtás, addig a Wicked 2. részét már egészen más okból emlegette az internet népe. Glinda és Elphaba, azaz Ariana Grande és Cynthia Erivo ugyanis megállás nélkül adták a filmet reklámozó interjúkat, melyek ironikus módon mindent csináltak, csak éppen kedvet nem hoztak ahhoz, hogy bárki is jegyet váltson a filmre. Ennek meg is lett az eredménye: több mint 200 millió dollárral kevesebbet termelt a kasszáknál a folytatás az elődjéhez képest. A nézők mellett pedig a szakma is kifejezte nemtetszését, hiszen a Wicked az Oscar-mezőnyben is hatalmasat hasalt.

Oscars 2025: Best Movie Wicked. Ariana grande cynthia erivo
A Cynthia Erivo és Ariana Grande-filmek ékköve volt a Wicked első része, azonban a folytatás több fonton is elhasalt (Fotó: Universal Pictures)

Ariana Grandéék kellemetlen interjúiba bukott bele a Wicked

A Wicked főszereplőinek kínos megnyilvánulásai nemcsak a rajongókat és a világháló lakóit akasztották ki teljesen, hanem kissé meglepő módon az Oscar-jelöltekről döntő Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjait is. Erről a Newsnation nevű portál számolt be, melynek az Akadémia egyik szavazati joggal rendelkező tagja árulta el, miért nem kapott egyetlen nominációt sem a Wicked 2:

Nem volt valami jó a Wicked 2… A főszereplők között elképesztő kémia volt, de a cselekmény jelentős részét mégis egymástól külön töltötték. Engem viszont teljesen kiakasztottak Ariana Grande és Cynthia Erivo promociós megjelenései, de nemcsak engem, hiszen nagyon sok emberre hozták rá a frászt és tántorítottak el azzal, hogy mennyire erőltetetten próbálkoztak hitelesek lenni

− mondta az Akadémia névtelenségbe burkolózó tagja.

Wicked For Good - New York Premiere
A két színésznő különös kapcsolata a netezőket és az Akadémia tagjait is teljesen kiborította (Fotó: Nancy Kaszerman)

Mi vár a Wicked sztárjaira?

Noha nagyon úgy fest, hogy az Oscar-jelölések mellett egy újabb Wicked-epizódnak sem örülhetnek a musical összeboronált főhősnői, hiszen Glindáék sztoriját egyelőre csak könyv formában folytatják, de még sincs okuk aggódni, mivel egyikük karrierje sem feneklett meg a félresikerült interjúk miatt.

Cynthia Erivo neve mellett például jelenleg nem kevesebb mint hét projekt szerepel, köztük egy újabb fantasy, a Children of Blood and Bone is, melyben Idris Elba és az F1-gyel nagyot taroló Damson Idris oldalán tűnik majd fel.

A nagy durranást viszont egyértelműen Ariana Grande jövője rejtegeti. A popszakmától visszavonuló, és filmes karrierjére koncentráló díva ugyanis nem a levegőbe beszélt, mikor azt mondta, filmsztár szeretne lenni. Idén érkezik a Ben Stillerrel és Robert De Niróval közösen készített Menyemre ütök, de minden bizonnyal a Disney+-on is nagyot fog majd szólni az Amerikai Horror Story-ban történő vendégszereplése.

 

