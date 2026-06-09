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Lesújtó hír jött: elhunyt a Keresztapa 3 sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 18:48
elhunytKeresztapaszínész
A színész halálát egy hirtelen szívleállás előzte meg. Egyelőre Anthony Guidera özvegye sem tudja, mi okozta férje halálát.

Gyászol a filmes világ: 65 éves korában elhunyt Anthony Guidera, akit sokan a Keresztapa 3 és a A lény című filmekből ismerhetnek. A TMZ értesülései szerint Anthony Guidera halálát egy váratlan szívleállás előzte meg.

gyertya, gyász
Meghalt Anthony Guidera, Keresztapa 3 színésze Fotó: Pexels

Elhunyt Anthony Guidera

Felesége, Valarie szerint május 11-én közös dél-kaliforniai otthonuk nappalijában tartózkodtak, amikor Anthony hirtelen összeesett, és leállt a szíve. A színészt azonnal kórházba szállították, ahol három héten keresztül életfenntartó kezelésben részesült. Az orvosok ezután – a színész korábbi kérésének megfelelően – lekapcsolták a gépi életfenntartást, hogy hazaszállíthassák, és otthonában, szerettei körében tölthesse utolsó napjait.

Anthony szombaton csukta le örökre a szemeit, de halálának oka máig rejtély. Valarie elmondta, hogy az orvosok sem tudták megállapítani, mi okozta a színész szívleállását.

Guidera filmes karrierje 1990-ben indult be igazán, amikor szerepet kapott a Keresztapa 3 című filmben. Később A lény című sci-fiben alakított emlékezetes szerepet, ahol partnere Natasha Henstridge volt. Közös jelenetükért MTV Movie Award-díjat kaptak a legjobb csók kategóriában. Pályafutása során feltűnt még olyan filmekben is, mint A szikla, A jövő hírnöke vagy az Armageddon, emellett számos népszerű televíziós sorozatban is szerepelt - írja a TMZ.

 

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