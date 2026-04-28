Az esküvő előtt esett össze a menyasszony: a kórházban kellett kimondani az igent

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 14:00
Nagyon közel voltak a boldogító igenhez. A menyasszony a semmiből lett rosszul.

Mindössze fél órával az esküvője előtt omlott össze és kapott rohamot egy amerikai menyasszony, a történet azonban végül mégis megható fordulatot vett.

Majdnem tragikusan alakult menyasszony nagy napja.
A menyasszony a legrosszabbkor lett rosszul

A pennsylvaniai Melissa Kellogg és párja, Derek Graham már túl voltak az esküvő előtti fotózáson 2026. április 11-én, amikor a menyasszony visszatért a helyszínen található lakosztályába. Ekkor hirtelen összeesett.

Egyszer csak rángatózni kezdtem. Nagyon keményen estem el

 – idézte fel később a történteket. 

Melissa testvére, aki mentős, azonnal a segítségére sietett és stabil oldalfekvésbe helyezte, miközben a vőlegény és egy ápolóként dolgozó barát is odarohant. A kiérkező mentők kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeztek rajta. Az orvosok megállapították, hogy egyszeri rohamról volt szó, amelyet valószínűleg a stressz, a szorongás, a kiszáradás, valamint az alváshiány és az étkezés elmaradása idézett elő. 

Ez egy tökéletes vihar volt. Nagyon ijesztő volt

 – mondta Melissa.

A menyasszony a kórház sürgősségi osztályán stabil állapotba került, amikor felmerült egy váratlan ötlet: miért ne tartsák meg ott az esküvőt? A személyzet azonnal lelkes lett, és a kórházi dolgozók díszeket hoztak elő, majd feldíszítették a kórtermet lufikkal és szalagokkal. A pár végül a sürgősségi osztályon mondta ki a boldogító igent, Melissa homlokán egy nagy zúzódással, de mosolyogva. A szertartást a vőlegény testvére vezette le, aki eredetileg is összeadta volna őket, tudta meg a People.

A pár elmondása szerint bár a nagy nap teljesen másképp alakult, mint tervezték, mégis csodálatos élmény maradt számukra.

Az életem egyik legijesztőbb pillanatából jutottam el a legboldogabbhoz. Még ha egy kórházban is történt

 – mondta Derek.

A történtek után egy tanácsot is megfogalmaztak a jövőbeli házasulandóknak: 

Egyetek az esküvőtök napján

 – mondta Derek, mire Melissa hozzátette: 

És igyatok vizet.

 

 

