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"A mennybe ment" - elhunyt a The Voice fiatal énekesnője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors The Voice
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 12:50
gyászénekes
Mindössze 28 éves volt. A The Voice sztárját szívszorító sorokkal búcsúztatták.
Bors
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28 éves korában elhunyt a The Voice énekesnője, akiről már hónapok óta nem lehetett hallani. A The Voice Korea sztárja, Kim Yoon-Seo 2020-ban tűnt fel a tehetségkutatóban, a veszteség sokakat megérintett.

Elhunyt a The Voice énekesnője
Elhunyt a The Voice énekesnője
Fotó: Pexels / Pexels

Gyászolják a The Voice sztárját

Kim Yoon-Seol június 7-én hunyt el, alig pár hónappal azután, hogy egy másik The Voice énekesnő is életét vesztette. A 28 éves Yoon-Seol halálának oka egyelőre nem ismert, ugyanakkor a sztárt már el is temették. A tragikus hírt egy barátja erősítette meg a közösségi médiában:

Seol a mennybe ment. Kérlek, látogassátok meg (a sírhelyét - a szerk.), hogy Seol ne legyen magányos.

Az énekesnő 2013-ban, 15 éves korában kiadta a Man and Woman című kislemezét. 2020-ban szerepelt a The Voice Korea műsorban, majd az I Can See Your Voice 7. évadában, valamint a Sing Again című műsorban - írja a life.hu.

 

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