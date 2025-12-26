KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most közölték a lesújtó hírt: újabb legenda távozott

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 20:28 / FRISSÍTÉS: 2025. december 26. 20:53
Lesújtó hírt közöltek. Elhunyt Perry Bamonte, a The Cure gitárosa és billentyűse.

Bamonte, akit leginkább a The Cure gitárosaként és billentyűseként ismertek, sajnos 65 éves korában elhunyt. A hírt december 26-án tették közzé a zenekar weboldalán, és a közlemény megerősítette, hogy Perry, akit "nagyszerű barátként és zenésztársként" jellemeztek, "egy rövid betegség után otthon hunyt el ".

A méltatáson ez állt: „A csendes, intenzív, intuitív, állandó és rendkívül kreatív, 'Teddy' melegszívű és létfontosságú része volt a Cure történetének. Együtt érzünk a családjával, gondolatainkban velük vagyunk. Nagyon fog hiányozni.”

Perry Bamonte a Cure tagjaival, amikor beiktatták őket a Hírességek Csarnokába. Robert Smith hiányzik a képről. Bamonte áll középen. Fotó: AFP

A közösségi médiában a rajongók szívszorítóan fogadták a lesújtó hírt, és az X/Twitterre siettek, hogy megosszák üzeneteiket és emlékeiket. Valaki azt írta: „Szomorú hír, nyugodj békében”, egy másik azt írta: „Nehéz nap ez”, egy harmadik pedig hozzátette: „Nyugodj békében, Perry.” Valaki más azt mondta, hogy a hír „kétségbeejtően szomorú”, míg egy másik tweet így szólt: „Szörnyű hír, milyen szörnyű.”

A rocker 1960. szeptember 3-án született, és 1984-ben kezdett játszani a The Cure-rel, miután testvére, Daryl turnémenedzserként kezdett dolgozni. Később Robert Smith frontember gitártechnikusa és személyi asszisztense lett.

Perry számos albumon szerepelt 1992 és 2000 között, mielőtt 2005-ben távozott, és hét évvel később csatlakozott a Love Amongst Ruinhoz. 2019-ben újra felvette a kapcsolatot a The Cure-rel, amikor beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, majd hivatalosan 2022-ben csatlakozott újra a csapathoz.

 

