Alicia Keys évtizedes családi titkot tárt fel

Alicia Keys dokumentumfilmjében őszintén megnyílt apjával való fájdalmas kapcsolatáról. Az énekesnő elárulta, hogy gyermekként szinte teljesen nélkülöznie kellett apja jelenlétét, és hosszú időbe telt, mire képes volt feldolgozni az ezzel járó sebeket.

Alicia Keys dokumentumfilmjében őszintén megnyílt apjával való fájdalmas viszonyáról

Fotó: AFF/PA Images / Northfoto

Alicia Keys dokumentumfilmjében felfedte apjával való fájdalmas kapcsolatát

dokumentumfilmjében felfedte apjával való fájdalmas kapcsolatát 13 évesen már annyira belefáradt apja viselkedésebe, hogy egy levelet írt neki, amelyben arra kérte, maradjon távol az életétől.

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Alicia Keys dokumentumfilmjében kendőzetlen őszinteséggel nyílt meg gyerekkoráról és apjával való fájdalmas viszonyáról. Az énekesnő már korábban is utalt rá, hogy kapcsolata az édesapjával, Craig Cookkal hosszú ideig rendkívül távolságtartó volt, most azonban minden korábbinál részletesebben beszélt arról, milyen hatással volt rá a hiánya. Alicia Keys gyermekkorában gyakran úgy érezte, hogy apja egyszerűen nincs jelen az életében. És bár időnként találkoztak, ezek a kapcsolatok rendszertelenek voltak, és nem alakult ki közöttük az a bizalmi kötelék, amelyre egy gyermeknek szüksége lenne. Az énekesnő emiatt folyamatos haragot érzett. Ez a düh pedig idővel egyre inkább teherként nehezedett rá.

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Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Alicia Keys apjának írt levele mindent megváltoztatott

A fordulópont évekkel később érkezett el, amikor Alicia Keys úgy döntött, hogy kiírja magából mindazt, amit édesapjának szeretne elmondani. A levél megírása kezdetben rendkívül nehéz volt számára, mert újra szembe kellett néznie azokkal az érzésekkel, amelyeket hosszú ideig próbált elfojtani. Az énekesnő szerint a levél nem vádaskodásról szólt. Inkább arról, hogy végre őszintén megfogalmazza a fájdalmát, a csalódottságát és megkérje őt arra, hogy maradjon távol az életétől:

Nem akarok semmit. Csak azt akarom, hogy foglalkozz a saját dolgoddal. Nem akarom a telefonhívásokat, nem akarom a leveleket, nem akarom azokat a színjátékokat, amikkel megpróbálsz elhitetni velem, hogy törődsz velem. Nem akarok semmit. Csak így tudsz boldoggá tenni.

És bár ez akkor nem gyógyította be a sebeket, mégis segített neki abban, hogy továbblépjen.