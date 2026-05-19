Plasztikai beavatkozások függője lett az X-Faktor sztárja, mára már felismerhetetlen

Az X-Faktor sztárja, Christopher Maloney rajongóit figyelmeztette a botox és a plasztikai beavatkozások veszélyeire - az énekes több műtét után szinte felismerhetetlenné vált.

Beavatkozások után felimerhetetlen az X-Faktor sztárja / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális függő lett az X-Faktor sztárja

A 2012-ben ismertté vált előadó korábban nyíltan beszélt arról, hogy függővé vált a plasztikai beavatkozásoktól, amelyekre az évek során több mint 160 ezer fontot (kb. 74 millió forintot) költött.

A 48 éves Maloney most Lengyelországban feküdt ismét kés alá, ezúttal a szeme környékén végeztek rajta beavatkozást. Pénteken az Instagramon számolt be a műtétről, és azt mondta:

A töltőanyagok miatt sok helyen laza a bőröm, szóval vigyázzatok: ne tegyetek töltőanyagot a szemetek alá, mert akkor itt fogtok kikötni. Fájdalommentes volt... fantasztikus, hogy csak egy órát vett igénybe, és úgy nézek ki, mint egy 12 éves.

Sok rajongót sokkolt az énekes állapota, többen pedig arra próbálták rávenni, hogy hagyjon fel a további változtatásokkal. Sebésze is megszólalt a hozzászólások között, ahol elmagyarázta: a videó mindössze pár órával a beavatkozás után készült, ezért néz ki ijesztően az énekes. Hozzátette, hogy a puffadásnak egy hét múlva nyoma sem lesz.

Maloney az X-Faktor után vált a plasztikai beavatkozások rabjává, miután „krumplinak” nevezték, és az orrát is rendszeresen gúnyolták. Bár elmondása szerint sok támogatója volt, a bántásokkal mégsem tudott megbirkózni, ezért kezdett változtatni a külsején. Egy 2023-as műtétje utáni lábadozása során így vallott:

A testi diszmorfiám, a szorongásom és a depresszióm átvette az uralmat az életem felett. Az elmúlt 12 hónapban minden túl intenzívvé vált.

Bár terápiára és tanácsadásra is járt, bevallása szerint ez sem segített igazán rajta. Azt mondta, akárhányszor tükörbe néz, továbbra sem elégedett azzal, amit lát - írja a Mirror.