"Piteb*szó!" – Elege van: az Amerikai pite-filmek sztárját még mindig zaklatják az utcán

Ha az ezredfordulóról beszélünk, nem kell sokat várni, amíg valaki meg nem említi az Amerikai pite-filmeket. A folyton csak a szexre gondoló tinik ugyanis igen népszerű témának számítottak a filmkészítők körében ebben az időszakban, ez a franchise pedig egyértelműen a leghíresebb volt mind közül. Köszönhetően a megannyi emlékezetes beszólásnak, trágárkodásnak és különös képsoroknak. Utóbbiak közé tartozik például az is, amelyben a filmszéria főhőse, Jason Biggs megszentségtelenít egy tál, gőzölgő pitét, amivel szabályosan beírta magát a filmtörténelembe. Ezzel viszont csak az a baj, hogy ezt a „históriás könyvet” már a színész gyermekei is lapozgatják.

Az Amerikai pite-filmek leghírhedtebb jelenetét már a főszereplő, Jason Biggs (jobbra) egyik fia is látta (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Jason Biggs a fiával ült le „pitézni” egyet

A szexuálisan túlfűtött fiatalokról szóló filmek Jimje azóta már családapává ért, és két gyermeke van, a nyolcéves Lazlo és a tizenegy éves Sid. Jason Biggs az idősebbiknél érezte azt, hogy már itt az ideje egy kis apa-fia csevejnek, mert egyre kínosabb volt kikerülni a „pite-kérdést”:

Folyamatosan hallott az Amerikai pitéről, és mindig kérdezte tőle, hogy »Apuci, te mit csinálsz azzal a pitével?«, szóval el kellett beszélgetnem vele. Sőt, meg is mutattam neki a jelenetet, ami felért egy szexuális felvilágosítással. Elég hamar megértette, mi történik, szóval nem is kellett közbeszólnom. Persze, megkérdeztem, hogy szerinte mit lát, és kínosan kinyögte, utána viszont csak nevetett rajta. Sokat nevetett

– árulta el egy podcastben a piteszégyenítő sztár, akinek a fia még hozzátette, az apja igazán jó színész.

Biggs szerint ennek a felvilágosításnak már nagyon is ideje volt. Legutóbb például a nyílt utcán történt meg az, hogy két férfi felismerte őt, és a fiai füle hallatára kiabáltak oda neki, hogy „hé, ez a piteb*szó”. A színész rögtön gyermekeire tekintett, akik szerencséjére nem hallották.

Charlie Sheennel érkezik az Amerikai pite 5?

Az utóbbi hetekben egyre több helyen fordult meg a pletyka, miszerint a franchise pitéje még mindig nem hűlt ki. A magáról legutóbb 2012-ben életjelet adó Amerika pite-filmszériával kapcsolatban állítólag tervben van egy újabb fejezet, ami igen szomorú felütéssel indulna.