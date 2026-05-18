Bűntény történhetett a Pest vármegyei családi házban: gyerekjátékok és papírok szanaszét

Látszólag jómódban és gondtalanul élhetett egy család a Budapesti agglomerációban álló luxusházukban. A valóság azonban teljesen más. Évekkel ezelőtt valami szörnyűség történhetett, a ház falai sötét titkokat őriznek.

A garázsban álló autón bűnjelek találhatóak.

A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt idő alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos laboratórium rejtélye, vagy Erzsike néni egykori háza. Most egy kisgyerekes család elhagyatott otthonában járt.

Rengeteg gyerekjáték hever szanaszét a szobákban, a polcok személyes tárgyakat és papírokat rejtenek. A hálóban ottmaradt az ágynemű, a konyhában pedig a fűszerek. A garázsban egy piros autó pihen, a szélvédőjén bűnjelekkel. Rejtély, hogy a család miért hagyta el az otthonát, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, mert semmit nem vittek magukkal. A ház több, mint tíz éve áll elhagyatottan, lassan teljesen benövi a gaz.



