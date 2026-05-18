Bűntény történhetett a Pest vármegyei családi házban: gyerekjátékok és papírok szanaszét

Látszólag jómódban és gondtalanul élhetett egy család a Budapesti agglomerációban álló luxusházukban. A valóság azonban teljesen más. Évekkel ezelőtt valami szörnyűség történhetett, a ház falai sötét titkokat őriznek.
A Felfedező nevű magyar urbexes több mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt idő alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos laboratórium rejtélye, vagy Erzsike néni egykori háza. Most egy kisgyerekes család elhagyatott otthonában járt.
Rengeteg gyerekjáték hever szanaszét a szobákban, a polcok személyes tárgyakat és papírokat rejtenek. A hálóban ottmaradt az ágynemű, a konyhában pedig a fűszerek. A garázsban egy piros autó pihen, a szélvédőjén bűnjelekkel. Rejtély, hogy a család miért hagyta el az otthonát, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, mert semmit nem vittek magukkal. A ház több, mint tíz éve áll elhagyatottan, lassan teljesen benövi a gaz.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.