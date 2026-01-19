Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ennyit változtak a Stranger Things szereplői az évek alatt! – Galéria

Stranger Things
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 13:30
Netflixváltozásgalériaszínész
Ilyenek voltunk. Tíz esztendeje már annak, hogy útjára indult a Stranger Things! A sikerszéria rengeteg gyerekszereplővel operált már az első részben, akikből azóta felnőtt és kiforrott színészek lettek.
Bors
A szerző cikkei

Tíz éve annak, hogy útjára indult a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, amely évadról évadra több millió embert ültetett a képernyők elé. A Stranger Things szereplők közül sokan gyermekként kezdték – mára felnőtt, profi színészekké nőtték ki magukat.

STRANGER THINGS: SEASON 5: TV Series
A Stranger Things 5 évadon keresztül szórakoztatott milliókat - Fotó: Netflix

A Stranger Things szereposztása alakulhatott volna másképpen is

Nagyon érdekes, hogy mennyi csillagnak kellett úgy állnia, hogy a mostani szereplőgárda kialakuljon. Hiszen például a Nancy Wheeler-t alakító Natalia Dyer eredetileg majdnem kihagyta a meghallgatást. A Will Byerst alakító Noah Schnapp pedig nem is a kapott szerepére jelentkezett. Noah Mike Wheeler karakterét szerette volna, de végül a Duffer fivérek úgy döntöttek, sokkal jobban állnak neki egy másik szerep. 

És milyen jól tették!

Hiszen így Will-t és Mike-ot is tehetséges fiatal színészek keltették életre Finn Wolfhard és Noah Schnapp személyében. Azonban nem csak ők változtak a tíz esztendő alatt hatalmasat. A hot! magazin most összeszedte a legnagyobb átalakuláson átesett szereplőket!

A képre kattintva galéria nyílik!

Galéria: Ennyit változtak a Stranger Things szereplői - Galéria
Fotó: Getty Images
1/14
Natalia Dyer mindössze húsz éves volt, amikor a sorozatba került. Érdekes, mert nem sokon múlott, hogy végül ne menjen el a sikersztori meghallgatására

 

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint - Fotó: hot! magazin
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

