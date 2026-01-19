Ennyit változtak a Stranger Things szereplői az évek alatt! – Galéria

Tíz éve annak, hogy útjára indult a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, amely évadról évadra több millió embert ültetett a képernyők elé. A Stranger Things szereplők közül sokan gyermekként kezdték – mára felnőtt, profi színészekké nőtték ki magukat.
Nagyon érdekes, hogy mennyi csillagnak kellett úgy állnia, hogy a mostani szereplőgárda kialakuljon. Hiszen például a Nancy Wheeler-t alakító Natalia Dyer eredetileg majdnem kihagyta a meghallgatást. A Will Byerst alakító Noah Schnapp pedig nem is a kapott szerepére jelentkezett. Noah Mike Wheeler karakterét szerette volna, de végül a Duffer fivérek úgy döntöttek, sokkal jobban állnak neki egy másik szerep.
És milyen jól tették!
Hiszen így Will-t és Mike-ot is tehetséges fiatal színészek keltették életre Finn Wolfhard és Noah Schnapp személyében. Azonban nem csak ők változtak a tíz esztendő alatt hatalmasat. A hot! magazin most összeszedte a legnagyobb átalakuláson átesett szereplőket!
