Pofátlanul nagyot húzott a Netflix: megjelent a Stranger Things új évada!

Tegnap debütált a Netflixen a Duffer testvérek animációs Stranger Things sorozata. A Stranger Things: 1985 krónikái visszarepíti a széria rajongóit a 2016-ban indult sikersorozat hangulatába, de ennél többre nem nagyon vállalkozik.

A Stranger Things: 1985 krónikái nem egészen az, amire számítottunk (Fotó: Capture d'écran TV via Bestimage)

A Stranger Things: 1985 krónikái semmi újat nem mond

Ha egy alapsorozathoz folytatás készül, annak több célja is lehet. Egy közönségkedvenc karakter történetszálát akarják továbbvinni az alkotók, ki akarják bővíteni az alap cselekményben megteremtett univerzumot, vagy esetleg a múltba repítenek vissza és egy eredettörténetet bontanak ki részletesebben. Matt és Ross Duffer azonban úgy tűnik, ezek közül egyiket sem tűzte ki célul a Stranger Things animációs sorozatával. Visszatérnek a már ismert és az élőszereplős verzióban megkedvelt karakterek, Tizi, Mike, Will, Lucas, Dustin és Max. Az animált szereplőket teljesen új színészgárda szólaltatja meg, köztük a Marty Supreme filmben debütáló Odessa A’zion, aki egy új karakter, Nikki Baxter hangját kölcsönzi.

Nikki Baxter új szereplőként bukkant fel a Stranger Things animációjában (Fotó: Capture d'écran TV via Bestimage)

Miről szól a Stranger Things: 1985 krónikái?

A Stranger Things: 1985 krónikái az eredeti Stranger Things sorozat 2. és 3. évada közötti időszakban játszódik. Még megelőzi a Starcourt plázában zajló nagy csatát Tizi és az Elmenyúzó között, és még nem ismerjük a Maya Hawke által alakított Robin karakterét sem. Azonban izgalmakban ezúttal sincs hiány. Tél van, Hawkinsban mindent vastag hótakaró fed, a hó alatt pedig a Hellyel Lefeléből érkező szörnyetegek rejtőznek, így a gyerekcsapatnak ismét fel kell vennie a harcot.

Az alkotók mintha elmentek volna a tény mellett, hogy a fő sorozat narratívája alapján ekkora Tizi már bezárta az átjárót a laborban, így technikailag semmilyen újdonsült szörnyeteg nem tudna azon átjutni, de a forgatókönyvírók ezzel nem igazán foglalkoztak. Az animációtól sem vagyunk elragadtatva. Ha már Dufferék kijelölték számunkra a konkrét évet, arra számítanánk, hogy a zenehasználat mellett a látványvilág is tükrözi valamennyire a ‘80-as évek animációs sorozatainak grafikai megoldásait, gondoljunk a He-Man and the Masters of the Universe-re, melyből most élőszereplős játékfilm is készül, vagy a Kacsamesékre. Várakozásaink helyett kaptunk egy látványosan számítógépgenerált látványvilágot, ami színes, neonos, de nehezen hisszük el, hogy 1985-öt írunk.