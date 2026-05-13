KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Szervác, Imola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gólyahír: megszületett Sienna Miller és partnere második közös gyermeke

Sienna Miller
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 15:20
gyermekáldásgólyahír
A színésznő harmadszorra is édesanya lett. Sienna Miller és párja, Oli Green gyermekének érkezése meglepte a rajongókat.
CJA
A szerző cikkei

Sienna Miller harmadszorra is édesanya lett. A színésznőnek ez a második közös gyermeke párjával, Oli Greennel.

Megszületett Sienna Miller harmadik gyermeke
Megszületett Sienna Miller harmadik gyermeke / Fotó: Vad-Len / shutterstock

Ismét édesanya lett Sienna Miller

A színésznő egy interjúban közölte a hírt: ekkor az anyaság újrakezdésével kapcsolatos tapasztalatairól is mesélt, és őszintén bevallotta, hogy jelenleg nagyon keveset alszik, ugyanis ismét az újszülött időszakot éli meg.

Úgy érzem, kicsit nehéz a mondatokat összerakni, mert nagyon keveset alszom, de őrülten szeretem a babámat

- mondta el a sztár.

A párhoz közel álló források szerint a szerelmesek továbbra is nagyon boldogok együtt, és két gyermek mellett is harmonikus a kapcsolatuk. A források szerint továbbá Sienna Miller keményen dolgozik azon, hogy egyensúlyt teremtsen az anyaság és a munka között. Jelenleg elsősorban arra koncentrál, hogy minőségi időt töltsön a családjával életének ebben az új és különleges időszakában.

Miller és Green a kapcsolatukat az évek során nagyrészt a nyilvánosságtól távol tartották, ezért a rajongók számára kellemes meglepetést jelentett, amikor a színésznő őszintén beszélt növekvő családjáról és az anyasággal kapcsolatos élményeiről. A párnak egyébként már van egy közös kislánya, de Millernek az előző kapcsolatából is született egy gyermeke, a most 13 éves Marlowe - írja az AOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu