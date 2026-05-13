Gólyahír: megszületett Sienna Miller és partnere második közös gyermeke

Sienna Miller harmadszorra is édesanya lett. A színésznőnek ez a második közös gyermeke párjával, Oli Greennel.

Megszületett Sienna Miller harmadik gyermeke / Fotó: Vad-Len / shutterstock

Ismét édesanya lett Sienna Miller

A színésznő egy interjúban közölte a hírt: ekkor az anyaság újrakezdésével kapcsolatos tapasztalatairól is mesélt, és őszintén bevallotta, hogy jelenleg nagyon keveset alszik, ugyanis ismét az újszülött időszakot éli meg.

Úgy érzem, kicsit nehéz a mondatokat összerakni, mert nagyon keveset alszom, de őrülten szeretem a babámat

- mondta el a sztár.

A párhoz közel álló források szerint a szerelmesek továbbra is nagyon boldogok együtt, és két gyermek mellett is harmonikus a kapcsolatuk. A források szerint továbbá Sienna Miller keményen dolgozik azon, hogy egyensúlyt teremtsen az anyaság és a munka között. Jelenleg elsősorban arra koncentrál, hogy minőségi időt töltsön a családjával életének ebben az új és különleges időszakában.

Miller és Green a kapcsolatukat az évek során nagyrészt a nyilvánosságtól távol tartották, ezért a rajongók számára kellemes meglepetést jelentett, amikor a színésznő őszintén beszélt növekvő családjáról és az anyasággal kapcsolatos élményeiről. A párnak egyébként már van egy közös kislánya, de Millernek az előző kapcsolatából is született egy gyermeke, a most 13 éves Marlowe - írja az AOL.