Ismét terhes a világsztár: Sienna Miller a harmadik gyermekét várja

Sienna Miller
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 11:55
Rendkívüli bejelentés! Sienna Miller ismét babát vár. A színésznő sugárzik a boldogságtól.

Sienna Miller terhes. Harmadik gyermekével várandós az amerikai-brit színésznő – közölte az eonline. December 1-jén, a londoni Fashion Awards vörös szőnyegén meg is mutatta a terhes pocakját. 

Sienna Miller ismét terhes
Sienna Miller ismét terhes
Fotó: Anadolu via AFP

Sienna Miller harmadik gyermekét várja

Rendkívüli módon jelentette be terhességét a színésznő. Fehér, áttetsző ruhában jelent meg a londoni Fashion Awardson.

Jelenlegi párjával, a szintén színész, 28 éves Oli Greennel már van egy közös lányuk, azonban Millernek az előző kapcsolatából is van egy kislánya. A 43 éves sztár egyáltalán nem rejtette el boldogságát: áttetsző, fehér Givenchy ruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte növekvő pocakját.

Így Sienna Miller 13 éves nagylánya, Marlowe ismét nagytestvéri szerepbe kerül.

Sienna azt sem titkolta soha, hogy szeretne még több gyermeket, bár korábban elismerte, hogy tisztában van azokkal a tényezőkkel, amelyek befolyásolják a nők teherbe esési esélyeit 40 éves kor felett.

 

