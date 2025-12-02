Ismét terhes a világsztár: Sienna Miller a harmadik gyermekét várja

Sienna Miller terhes. Harmadik gyermekével várandós az amerikai-brit színésznő – közölte az eonline. December 1-jén, a londoni Fashion Awards vörös szőnyegén meg is mutatta a terhes pocakját.

Sienna Miller ismét terhes

Fotó: Anadolu via AFP

Sienna Miller harmadik gyermekét várja

Rendkívüli módon jelentette be terhességét a színésznő. Fehér, áttetsző ruhában jelent meg a londoni Fashion Awardson.

Jelenlegi párjával, a szintén színész, 28 éves Oli Greennel már van egy közös lányuk, azonban Millernek az előző kapcsolatából is van egy kislánya. A 43 éves sztár egyáltalán nem rejtette el boldogságát: áttetsző, fehér Givenchy ruhában érkezett, amely tökéletesen kiemelte növekvő pocakját.

Így Sienna Miller 13 éves nagylánya, Marlowe ismét nagytestvéri szerepbe kerül.