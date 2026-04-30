"Az egészségem nem engedte" - megszólalt mellrákjáról a közkedvelt színésznő

Mint arról korábban beszámoltunk, súlyos kórral, mellrákkal diagnosztizálták a közkedvelt színésznőt és a Celeb vagyok, ments ki innen! című kaland-reality sztárját, Beverley Callardot. A művésznő őszintén vallott követőinek a diagnózisról, az azt követő időszakról, a biopsziáról és arról, hogy még nem tudja pontosan, milyen kezelés vár rá. Most pedig arról mesélt a könnyeivel küszködve a közösségi médiában, hogy nagyon csalódott amiatt, hogy egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni a kaland-reality élődöntőjének eseményén Londonban.

Mellrákja miatt nem utazhatott a döntőre

Pár napja nem posztoltam, mert péntek este nagyon sokáig fenn voltam, mivel Zoomon kellett bejelentkeznem a döntőhöz. Közben ráadásul elment az internet, így nem tudtam befejezni. Kisminkeltem magam, műszempillát is ragasztottam, meg mindent és végül alig érte meg, de mindegy. Napokig teljesen kimerült voltam utána így is. Más is érzi ezt egyetlen késői este után? Lehet, hogy ezt teszi néha a rák? Még várom az eredményeimet, remélem, csütörtökön megkapom. Próbálkozom, próbálkozom

- mesélte legújabb Instagram-videójában a színésznő majd kiemelte: habár nagyon várta, hogy mehessen Londonba, végül orvosi tanácsra nem tehetett így és ez nagyon lesújtotta őt.

Nagyon szerettem volna látni mindenkit, fantasztikus lett volna. Már le voltak foglalva a repülőjegyek és minden, de azt mondták, ez túl hosszú nap lenne nekemmindent egybevéve

- részletezte Beverley, akinek azok után kellett távoznia a műsorból, hogy elájult benne:

Akkor még nem tudtam, hogy rákos vagyok, csak azt éreztem, hogy az utolsó pár napban már nem voltam jól

- idézte őt a Mirror.