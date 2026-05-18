Véget ért a fosztogatás: A padláson bujkált a 19 éves betörő, Kesznyétenben fogták el

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 14:31
10 helyre is betört a településen.

A police.hu közölte, hogy lopás bűntett miatt folytat nyomozást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 19 éves kesznyéteni elkövetővel szemben, aki május 9-ét megelőzően, Kesznyétenben főleg családi házakba, telephelyekre tört be, illetve boltból lopott.

10 helyre is betört az elkövető
A rendőrség tájékoztatása szerint a tolvaj leginkább azt vitt el, amit talált: lezáratlan kerékpárt, szárítóra teregetett ruhát, csokit, fát vagy éppen tyúkot.

A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe is vették, a bíróság pedig letartóztatta

